Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak! Tarih belli oldu

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.Etkinlikler kapsamında Millet Bahçesinde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Kutlamalar için hazırlıklar tamamlandı, 150 bin metrekare alana çadırlar yerleştirildi.50 çadırda katılımcı illerin stantları ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.Etkinliklere dış misyon şefleri de katılacak. Başkan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan 9 bin 200 abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkında da kutlamalar yapılacak.Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yaptırılan millet bahçesi içerisinde Sultan Alparslan Otağı'nda yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Selçuklu ruhunu yaşayacaklar.Etkşnlikler kapsamında devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Bitlis Ahlat'ta ve 26 Ağustos'ta ise Muş, Malazgirt'te buluşacak.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve kuvvet komutanlarının da Ahlat ve Malazgirt kutlamalarına katılmaları bekleniyor.İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan Kabine Toplantısına başkanlık edecektir' dedi.Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez 'Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak' açıklamasında bulundu.Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl de kararla ilgili 'İnşallah güzel bir ev sahipliği yapacağız. Türkiye tarihinde ilk defa bir ilçede Kabine toplantısı yapılıyor. Bu Ahlatlılar için büyük bir onur. İnşallah Ahlatlılar da bunun kıymetini bilecek ve üzerine düşen görevi yapacaktır, bundan hiçbir şüphem yok. 23-25 Ağustos tarihleri arasında bütün hemşehrilerimizin etkinliklere katılımını ve sahiplenmesini bekliyoruz' dedi.