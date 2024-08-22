Roblox açılacak mı? 22 Ağustos 2024 Erişim yasağı gelen Roblox ile bakanlıktan açıklama geldi

Roblox ne zaman açılacak, açılacak mı 22 Ağustos 2024? kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. 7 Ağustos itibarıyla yasaklanan çevrimiçi oyun platformu için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tüm ebeveynlerin dikkat etmesi gereken çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte, konuyla ilişkin detaylar…Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldi. BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, 'Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.' ifadeleri yer aldı.Son dönemde en sık gündem olan konulardan biri Roblox, sıradan masum bir oyun platformu gibi gözükse de oyunun asıl yüzü oldukça karanlık ve tehlikeli. Roblox adlı oyun aslında çeşitli suçların işlenmesine müsaade eden bir platform. Özellikle reşit olmayan küçük yaştaki çocukların kullandığı bu platforma bilhassa ebeveynlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Oyun, çocuk istismarı pedofiliden şiddete teşvik unsurlarına kadar birçok korkunç suçlu profilini bünyesinde barındırmakta. Kullanıcıları depresyon ve intihar gibi psikolojik boyutlarıyla da etkilediği bilinmektedir. Ülkemizde kıymetli, genç, dinamik gelecek nesiller oluşturmak adına toplumsal yapımıza tamamen aykırı ve güvenlik unsurlarını tehdit eden Roblox platformuna erişim engeli getirilmiştir.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, 'Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır.' ifadesi kullanıldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox erişim engeli ile ilgili sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;'Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.'