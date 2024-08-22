Diyarbakır'daki anız yangınında 15 kişi ölmüştü: Bilirkişi raporu açıklandı!

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi Köksalan Mahallesi'nde, 20 Haziran'da başlayan ve rüzgârın şiddetiyle geniş bir alana yayılan yangın felaketinde Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde 15 kişi yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 21 Haziran 2024 tarihinde görevlendirilen bilirkişi yangının çıkış yerine ilişkin yerinde tespit ve incelemelerde bulundu. Hazırlanan ön raporda, yangının çıkış sebebinin elektrik direklerinden kopan tellerin yarattığı kıvılcımın etkisiyle yaşanmış olma ihtimaline yer verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, bir heyet oluşturularak, olay yerinde savcı gözetiminde incemeler yapıldı. Ardından yangının çıkış nedenine ilişkin bir rapor hazırlandı. Yangın bilirkişi heyeti tarafından 14 Ağustos 2024 tarihinde soruşturma dosyasına sunulan raporda, 'Yangının elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmak mümkün değildir' ifadelerine yer verildi.Yangının çıkış nedeninin tespit edilemediği ve yangının elektrik direklerinden kaynaklandığına dair somut bulgulara rastlanmadığı ifade edilen raporda, 'Elektrik bilirkişileri olarak yapılan keşiflerde, dosyadaki mevcut belge, fotoğraf video ve kriminal inceleme sonucu oluşan raporlar incelendiğinde oluşan yangının elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmak mümkün değildir. Ayrıca elektrikten kaynaklandığına dair somut bir bulguya da rastlanılmamıştır. Yangın bilirkişisi olarak değerlendirildiğinde Olay yerindeki incelemelerden ve dosya üzerindeki bilgiler ışığında tarafımıza gösterilen elektrik trafosu, elektrik direği ve tellerinden yangının başlamadığı 112 çağrı merkezinin ses kayıtlarında yangının Köksalan mahallesinin çevresinde başladığı, yangının başladığı zamana ait herhangi bir görüntü ve video kaydı bulunmadığı, ses kayıtlarında önce patlama olduğu sonra yangın çıktığı patlamanın kaynağının ne olduğuna dair bir bilginin bulunmadığı' ifadelerine yer verildi. Rapora itiraz eden Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Bilirkişilik Karar Bölge Kurulu Başkanlığı'na şikâyet başvurusunda bulunduklarını açıkladı.Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Mazıdağı ilçesinin Yücebağ Mahallesi'nde Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40), Mazhar Demir (28), Nuri Demir (38), Sinan Deviren (24), Remzi Yılmaz (25), Resul Yılmaz (18), Azat Yılmaz (23), Taliha Demir (59), Fadıl Demir (52), Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde Ubeydullah Buğdaycı (30), Abdurrahman Buğdaycı (15), Çınar'ın Yazçiçeği Mahallesi'nde İsmail Yardımcı (46), Kerime Erdemli (55) ve Zekiye Erdemli (58) hayatını kaybetti. Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı. Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı.