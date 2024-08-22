16 yaşındaki Melih Ayvaz ihmal kurbanı: Elektrik akımına kapılarak can verdi!

İzmir'de 12 Temmuz'da Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak can vermesi Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Benzer facia bu kez Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde meydana geldi.Yeni Asır'ın haberine göre 16 yaşındaki Melih Ayvaz'ın, oturduğu sitenin aydınlatma direğinden kaçak elektrik akımına kapıldığını görenler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ayvaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.16 yaşındaki Melih Ayvaz, gözyaşlarıyla toprağa verilirken site sakinleri talihsiz çocuğun ihmal kurbanı olduğunu söyledi.Site sakinlerinden Ayfer Timin, ihmalin bedelinin ağır olduğunu belirterek, 'Çocuk elektrik akımına kapılmış. Ben buradaki evi alalı iki buçuk yıl oldu. İki buçuk yıldır ihmaller bitmiyor. Hatta havuzun kabloları bile suyun içinde geziyor. Defalarca toplantı yapalım istedik. 'Eğer bu işi yapamıyorsanız, bırakın' dedim.Yani aşırı derecede ihmalkarlık var. Bu direkte daha önce bir kadın hafif bir titreşim yaşamış o da paylaşmış ama olan çocuğa oldu. Site yönetimine defalarca söyledik ama kimse dinlemedi. Havuz için 'defalarca para topladınız, bu kablolar suyun içinde gizlenmemiş, bu çocukların canı bu kadar ucuz mu' dedik. 'Yapılacak' dediler ama yapılmadı' dedi.Elektrik akımına kapılarak hayata veda eden Melih Ayvaz, Kuşadası Ege Mahallesi Akkuş Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mahallesi Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.