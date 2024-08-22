ATM'ye gitmeden önce bu haberi okuyun! Yarından itibaren geçerli olacak

Enflasyon nedeniyle fiyatların yükselmesine rağmen, tedavüldeki en büyük banknotun 200 TL olması fiziki para kullanımının önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Bu sorunu çözmek isteyen bankalar ise geçtiğimiz haftalarda para çekim limitlerini artırarak bu sorunun önüne geçebilmek için karar aldı.Ancak yapılan değişikliğe karşın, para kullanımındaki sorunların sürmesi üstüne bankalar, ATM'lerin kullanımında kapsamlı bir düzenlemeye gitmek için harekete geçti. Geçen hafta itibarıyla uygulanmaya başlanan sistemde, birçok ATM'de tek tip para kullanımına geçilecek.Değişikliğe ilişkin ayrıntıları paylaşan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu açıklamada bulundu; Bankalar 5, 10, 20 TL'den sonra 50 TL banknotu da ATM'lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM'lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak.'5,10, 20, 50,100 TL ÇEKİLEMEYECEK'Son günlerde çok sayıda vatandaşın bu konuda şikayette bulunduğunu söyleyen Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, 'Söz konusu uygulama ile bu tür banknotlar artık ATM'lerden yatırılamayacak ya da çekilemeyecek. Bankalar tarafından ATM'lere sadece 100 ve 200 TL'lik banknotlar yerleştirecek. Böylelikle bazı ATM'lerde yalnızda 100 ve 200 TL, bazılarında da sadece 200 TL'lik banknotlar yer alacak. 'ifadelerini kullandı.