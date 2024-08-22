Netanyahu’nun planını açıkladılar! İsrail basınında oklar ona döndü: Müzakereler tasviye edildi!

İsrail'in Gazze işgalinde akan kan durmazken, Siyonist Netanyahu hükümeti ateşkes görüşmelerini baltalamaya devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı. Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti. Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.'ENGELLERİ KALDIRIN'İlerleme kaydedilemeyen görüşmelerin ardından Biden ile Netanyahu arasında yen bir telefon konuşması gerçekleşti.ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, 'Gazze'de ateşkes görüşmelerinin tamamlanmasının aciliyetini' vurguladı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Başkan, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının tamamlanmasının aciliyetini vurguladı ve kalan engellerin kaldırılması için Kahire'deki yapılacak görüşmeleri değerlendirdi.' ifadesine yer verildi.ABD'nin, İran ve İran destekli örgütler karşısında İsrail'e olan askeri desteğinin devam edeceğini kaydeden Biden, bölgedeki Amerikan askeri varlığına ilişkin son durumu da Netanyahu ile değerlendirdi.'BLİNKEN MÜZAKERELERİ TASFİYE ETTİ'İsrailli kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini sabote etmekle suçladı. İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli kaynakların, 'Blinken, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun ABD'nin teklifini kabul ettiğini ve topun artık Hamas'ın kalesinde olduğunu söyleyerek çok ciddi bir hata yaptı.' şeklindeki sözlerine yer verdi.Kaynaklar, '(Blinken) müzakereleri ciddi şekilde sabote etti ve çok ciddi bir hata yaptı. Bu, saflık ve anlama eksikliğini gösteriyor.' ifadelerini kullanıldı. Blinken'ın ABD'nin iç siyasi mülahazaları için iyimser bir tablo çizerek, Demokrat Parti'nin Chicago'daki konferansının sorunsuz ilerlemesini sağladığına dikkati çeken kaynaklar, 'Blinken, adeta müzakereleri tasfiye etti ve Netanyahu'nun yanında yer alarak onu ödüllendirdi.' dedi.Kaynaklar, İsrail müzakere heyetinin ise Blinken'ın 'bu spekülasyonlarını' dağıtmaya çalıştığını belirterek, 'İsrail'in Philadelphi Koridoru (Mısır-Gazze sınırı) boyunca kuvvet konuşlandırma konusundaki ısrarı devam ederse ne anlaşma olur ne de zirve olur.' ifadelerini kullandı. Aynı kaynaklar, Blinken'ın sözlerinin ABD yönetiminin Netanyahu'nun İsrail güçlerinin Philadelphi Koridoru'nda kalması yönündeki görüşünü desteklediği anlamına geldiğini kaydetti.NETANYAHU'DAN YALANLAMA GELDİNetanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile hafta başında yaptığı görüşmede İsrail ordusunun, Hamas ile varılacak olası esir takası ve ateşkes mutabakatının ikinci aşamasında Gazze-Mısır sınır hattı 'Philadelphi Koridoru'ndan' çekilmesi konusunda anlaştığı iddialarını reddetti.İsrail Başbakanlık Ofisi, ordunun, Gazze-Mısır sınır hattından çekileceği yönünde İsrail devlet televizyonu KAN'da çıkan haberin 'doğru olmadığını' belirterek, İsrail kabinesi tarafından tanımlanan 'tüm savaş hedeflerine ulaşılması' konusunda kararlı olunduğunu açıkladı. Hedefler kapsamında 'Gazze Şeridi'nin güneyinin güvence altına alınması' ifadesiyle Mısır sınırında yer alan Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail'in kontrolüne atıf yapıldı.Buna karşın KAN, Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 20 Ağustos'ta yaptığı görüşmede, İsrail ordusunun Hamas ile varılacak olası esir takası ve ateşkes mutabakatının 'ikinci aşamasında' Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesi konusunda anlaştığını bildirdi. Ayrıca Hamas ve Kahire'nin müzakerelerin ilk gününden itibaren 'olası ateşkes ve esir takası mutabakatının ilk aşamasında İsrail'in Gazze-Mısır sınır hattından çekilmesini talep ettiğinin' altı çizildi.İSRAİL BASININDA OKLAR ONA DÖNDÜİsrail gazetesi Haaretz'in editörü Aluf Benn, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hedefinin esirleri geri getirmekten ziyade Gazze'de uzun süreli işgal olduğunu belirtti. İsrailli gazeteci Aluf Benn, 'Netanyahu'nun savaş hedefi esirlerin kurtarılması değil Gazze'nin işgali' başlıklı yazı kaleme aldı.'HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN…'Benn, yazısında 'Kafanız karışmasın. Netanyahu'nun, kalan esirlerin ölümü ve bölgesel bir savaş riski pahasına da olsa uğruna savaştığı hedef işgaldir.' ifadesini kullandı. Benn, Netanyahu'nun, İsrail kamuoyunun esirler ve onların akıbetlerine odaklanmasını siyasi muhaliflerinin kendisine karşı kullandığı 'koçbaşı', 'Gazze Şeridi'nin uzun süreli işgali' ya da 'Gazze Şeridi üzerinde tam bir İsrail güvenlik kontrolü' sağlanması hedefinin önündeki engel olarak gördüğünün altını çizdi.Netanyahu'nun bu hafta kabine toplantısında 1996'da Oslo Anlaşmaları'na karşı dile getirdiği sloganı tekrar hatırlattığını belirten Benn, bunun da işgal edilen toprakların uluslararası baskı altında ve hatta esirlerin ricaları karşısında dahi geri verilmeyeceği anlamına geldiğini vurguladı.Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Netanyahu rejimini ayakta tutan dayanaklar olduğunu vurgulayan Benn, Netanyahu'nun Gazze'nin kalıcı ve yavaş yavaş ilerleyen işgalini söz ve eylemleriyle istediğini gösterdiği müddetçe bu iki dayanağın onu desteleyeceğini savundu.'YAVAŞ YAVAŞ İLERLEYEN İŞGAL'Haaretz editörü Benn, İsrail'in Batı Şeria'da 57 yıldır süren işgalinin, Gazze'de yarın büyük bir Yahudi şehri kurulamayacağını gösterdiğini, yavaş yavaş ilerleyen işgalin 'kafile üstüne kafile, karakol üstüne karakol yapılması' şeklinde ilerleyeceğini vurguladı. Benn, Gazze Şeridi'nin güneyinin Hamas'a bırakılacağını ve uluslararası toplumun bölgedeki krize olan ilgisi azaldıktan sonra Hamas Hareketi'nin bölgedeki yoksul halka bakmak zorunda kalacağını belirtti.İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyini kontrol edeceğini ve orada bulunan 300 bin Filistinliyi bölgeden çıkaracağını ifade eden Benn, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü işgalin ideoloğu olduğunu belirttiği emekli Tümgeneral Giora Eiland'ın Hamas'a karşı bir kaldıraç olarak bu nüfusu açlığa mahkum etmeyi ve sürgüne göndermeyi önerdiğini hatırlattı. Benn, 'İsrail sağı ise elverişli topografyası, deniz manzarası ve İsrail'in merkezine yakınlığıyla büyük bir konut potansiyeline sahip bölgede Yahudi yerleşimi öngörüyor.' ifadelerini kullandı.Netanyahu'nun ABD seçimlerinden sonra Demokratların adayı Kamala Harris kazansa dahi Filistin destekçisi göstericilerin ABD siyaseti üzerindeki etkisinin azalacağına kesin gözüyle baktığını belirten Benn, ABD'de hangi aday kazanırsa kazansın Washington yönetiminin İran'ın tansiyonu yükseltmesini engellemesi ve 'İsrail'i kurtarmak için' bir savaşa dahil olmasının beklendiğini belirtti.