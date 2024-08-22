AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten, CHP'li İBB'nin göz yumduğu Boğaz'a nazır kaçak villa inşaatına tepki!

Üsküdar Vaniköy'de 'Çivi bile çakılamaz' denilen İstanbul Boğazı'nın kenarında yer alan bir inşaatın görüntüsü büyük tepki toplamıştı.Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği harekete geçmişti.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yapılan bu usulsüzlüğe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.Osman Gökçek paylaşımında ,'Nerdesiniz geziciler? Niye sesiniz çıkmıyor? İstanbulu'un yeşilini ve boğazını talan eden bu zihniyete niye tek kelime etmiyorsunuz? Kar yağdı balıkçıya gitti sustunuz. Deprem oldu kayak tatiline gitti sustunuz. Sel bastı bodrumda tekne tatilindeydi sustunuz. Bu Imamoğlu'na bu yüzü CHP'liler verdi. Özgür Özel dahil kimseyi takmayan bu kara buluta kim dur diyecek? Para kulelerine, paris gezisine ve yeşili katledenlere ses çıkarmayanlar ne kadar iki yüzlü olduğunuz yine tescillendiniz. Ekrem İmamoğlu'na kim dur diyecek?' ifadelerini kullandı.Yaptığı başka bir paylaşımıyla tepkisini sürdüren Gökçek, DEM Partili Sezai Temelli ve Saruhan Oluç'a gönderme yaptı. Gökçek paylaşımında, 'Hani gezi çok önemliydi? Mecliste artistlik yapıyordunuz. Manevi babanız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un talan edilmesine suskun kalmasına tek kelime edicek lafınız yok mu? İkiniz birden bu resmi çerçeve yapıp DEM parti genel merkezinizde münasip bir yere asın.' dedi.