ABD'li doktor Gazze'deki vahşeti bu sözlerle dünyaya duyurdu! Kasten kafalarından vuruyorlar

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde katliama devam ederken bölgede görev yapan gönüllü ABD'li doktorlar, gördükleri korkunç manzaraları anlattı.Demokrat Ulusal Kongresi'nin devam ettiği Chicago'da basın toplantısı düzenleyen Gazze'de gönüllü görev yapmış ABD'li doktorlar, gördükleri manzaranın 'korkunç ve devasa bir yıkımdan başka bir şey olmadığını' vurguladı.Bu yıl 25 Mart ile 8 Nisan arasında Han Yunus'un güneyindeki Avrupa Hastanesi'nde görev yaptığını anlatan Doktor Feroze Sidhwa, 'Her gün kafasından vurulmuş çocuklar gördüm.Bu, çocukları kasıtlı olarak hedef almaktır. Bu cinayettir' dedi.Doktor Tammy Abughnaim da 'İsrail askerlerinin kasıtlı olarak hedef aldığı siviller ve çocuklar gördüm, karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm' şeklinde konuştu.Zor koşullara vurgu yapan Sidhwa 'Birincisi, yetersiz beslenme ve kıtlık var ve bu tamamen kasıtlı. İkincisi çocuklar silahla hedef alınıyor.Pek çok çocuğun öldürüldüğünü biliyordum ancak bunların bombalamalar sonucu olduğunu sanıyordum.Kelimenin tam anlamıyla orada bulunduğum her gün kafasından vurulmuş çocuklar gördüm.Bu bir kaza olamaz. Bu, çocukları kasıtlı olarak hedef almaktır. Bu cinayettir' dedi.Amerikan yönetiminin böyle bir şeyi destekleyemeyeceğini kaydeden Sidhwa, 'ABD hükümeti bunu fonlamamalı, bu kadar açık ve net.ABD hükümeti bu suçlara ortak olmamalı' sözleriyle tepki gösterdi.İki kez Gazze'ye gönüllü olarak giden doktor Abughnaim ise 'İsrail bombalarına hedef olan evlerden gelen yaralıların yüzde 60-70'i çocuklardı' dedi.Abughnaim, 'Şunu söyleyebilirim ki İsrail askerlerinin kasıtlı olarak hedef aldığı siviller ve çocuklar gördüm, karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm.İsrail mayınlarının mezarlıkta oynayan çocukların üzerinde patladığına tanık oldum' dedi.Biden-Harris yönetimine ve Amerikan halkına seslenen ABD'li doktor, hükümete İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısı yaptı.İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde '7 katliam' gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 69 Filistinli daha hayatını kaybetti, 124 Filistinli de yaralandı.7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 242'ye, yaralı sayısı da 92 bin 981'e çıktı.İsrail saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler ise boş mezar bulmakta zorlanıyor.Gazze kentindeki Suveyf Kabristanlığı'nda çalışan mezarlık görevlisi Saad Hasan Bereket, günde 80, 100 hatta bazen 300 cenaze defnettiğinin olduğunu söyledi. Bereket, bir mezara üst üste üç cenaze defnedildiğini anlattı.İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı yetkilisi Halil El-Makdah'ın öldüğü bildirildi.Makdah'ın, Fetih Hareketi'nin Lübnan sorumlusu Münir el-Fatih'in kardeşi olduğu belirtildi. Münir el-Fatih, Makdah'ın ölümünü doğrulayarak, 'Zafere ve şehadete giden yol budur.Bu cinayetler, bizi daha da güçlendirir' ifadelerini kullandı. Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonu ise Makdah'ın Aksa Şehitleri Tugayı'nda 'tuğgeneral' rütbesinde bir komutan olduğu bilgisini paylaştı.İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı 8 Ekim'den beri çatışmalar yaşanıyor.