CHP'de kritik gün! Süre doluyor

Parti içinde seçimli kurultay istekleri tartışması da sürüyor. Ancak bu konuda parti içi muhalefet için fazla bir süre kalmadı. Çünkü 6-9 Eylül tarihinde yapılması planlanan tüzük kurultayını seçimli hale dönüştürmek için başvuru süresi bugün doluyor.3 DÖNEM KURALI ÇIKMAZICHP tüzüğüne göre, parti yönetimini şekillendirecek seçimli kurultay için yaklaşık 1400 delegenin 5'te 1'inin imzası gerekiyor. Tüzük kurultayına 15 gün kalana kadar imzalarla birlikte bu başvuru yapılabiliyor. Genel başkanın isterse kurultayı seçimli yapması için ise bir gün kısıtlaması bulunmuyor.Bu arada CHP'nin 86 kişilik Tüzük Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon gelecek hafta başında 2'nci toplantısını gerçekleştirecek. Parti kaynakları gelecek haftadan itibaren taslak bir metnin ortaya çıkarılmış olacağını söylüyor.Milletvekilliği ve belediye başkanlığında dönem sınırlaması isteklerin başında geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Kısıtlamayı benimsedik. 2 dönem mi, 3 dönem mi olacak, onu konuşacağız' dedi. Buna karşılık, 'dönem kuralının' gündeme alınmaması için bir grubun kulis yaptığı da iddialar arasında.'İTTİFAK VARSA ÖN SEÇİM YOK' MADDESİNİ KALDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUMÖn seçim konusunun da tüzükte güvence altığına alınacağını aktaran Özel, “'İttifak varsa ön seçim yok' maddesini kaldırmayı düşünüyorum' dedi.CHP kaynakları da bu konunun illere göre formüle edilebileceğini belirtiyor.