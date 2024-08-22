Alparslan Bayraktar duyurdu: Petrol ve doğalgaz üretiminde yeni zirve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekorların kırıldığını açıkladı.
Türkiye, enerji alanında yeni adımlar atmaya ve attığı adımların da karşılığını almaya devam ediyor.
Atılan yeni adımlar ve kırılan yeni rekorlara ilişkin de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sık sık bilgilendirme yapıyor.
Bakan Bayraktar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni zirveyi duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından şu paylaşımı yaptı:
"DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRMEYE YOLUNDA İLERLİYORUZ"
Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz.
GÜNLÜK 7 MİLYON DOALGAZ ÜRETİMİ
Bakan Bayraktar'ın paylaşımına göre, 17 Ağustos'ta petrol üretimi günlük 107 bin 621 varile, doğalgaz üretimi ise 15 Ağustos'ta günlük 7 milyon 609 bin 427 metreküpe çıktı.