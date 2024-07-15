Şehit yakınından Özgür Özel'e sert tepki! 'Hakaret edemezsin!'

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Türk milleti tarihine yeni bir destan ekleyerek, halkın gücünün, tankların gücünden daha üstün olduğunu ispatladı.Ülkemizin dört bir yanında anılan bu gün için bir tören de Meclis'te düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından düzenlenen '15 Temmuz' töreni önemli açıklamalara sahne oldu. Bu açıklamaların yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir skandala daha imza atarak kendisinden bekleneni bir kere daha yaptı.15 Temmuz'da sokaklara inip hainlere karşı duranlara 'zibidi' diyerek hakaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bu sefer de '15 Temmuz şehitlerine kot üstünde kefen giyenler' dediği için şehit yakını tarafından sert tepki gösterildi.15 Temmuz şehit yakınlarından bir vatandaşımız bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından düzenlenen özel törene katılmıştı.Katılımcılar arasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile karşılaşan vatandaşımız Özel'e tepki gösterdi.Özel'in yanına yaklaşarak '15 Temmuz şehitlerine kot üstünde kefen giyenler' diye hakaret edemezsin ifadelerini kullandı.Özel ise 'hakaret etmedim' dedi fakat kadını herkesin içinde cevapsız bırakarak kafasını çevirdi ve alanı terk etti.