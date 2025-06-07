'Canlıları keserek bayram olmaz' diyen ünlü yazar Ataol Behramoğlu'nun barbekü partisi görüntüleri olay oldu

Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'nun Kurban Bayramı'na yönelik 'Canlıları keserek bayram olmaz' şeklindeki sözlerinin ardından bir barbekü partisinde et pişirirken yansıyan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz senelerde Halk TV'de canlı yayına katılan edebiyatçı Ataol Behramoğlu, kurban bayramını ve kurban ibadetini hedef almıştı.Ataol Behramoğlu, 'Öldürmek için, kesmek için insanın içinde bir kuzuyu, bir oğlağı nasıl canavar yaşıyor? Canlıları keserek bayram olmaz.' dedi. Söz konusu skandal açıklamaya sosyal medyadan tepki yağdı.Açıklamanın ardından yıllar geçmesine rağmen bayram günü paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu.Behramoğlu'nun barbekü partisinde et pişirdiği anlar sosyal medyada dolaşıma girdi.