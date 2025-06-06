Moskova’dan misilleme hamlesi mi? Ukrayna yoğun bombardıman altında! ‘Bu bir ölüm kalım savaşı’

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yoğun saldırılar düzenliyor. Sabah erken saatlerde ülke genelinde düzenlenen saldırılarda can kayıpları yaşandı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki Rus saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 kişinin de yaralandığını belirtti.Zelenskiy, hayatını kaybedenlerin tamamının Ukrayna Devlet Acil Servisi çalışanları olduğunu açıklarken, ülke genelindeki saldırılarda 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 40'tan fazla füzenin kullanıldığını ifade etti.Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı sayısının artabileceğini söyledi.Kiev'in yanı sıra hava saldırılarının hedefinde olan Ternopil bölgesinde de 11 kişi yaralandı. Çok sayıda konut ve okulun yanı sıra bir devlet kurumu hasar gördü.Lutsk kentinde ise 15 İHA ve 6 füze ile gerçekleştirilen saldırılarda 5 kişi yaralandı.'RUSYA UKRAYNA'YA KARŞILIK VERDİ'Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun bu gece ve sabaha karşı Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.Rusya'nın, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından 1 Haziran'da Rus savaş uçaklarına yönelik düzenlediği saldırılara karşılık verdiğini savunan Sybiha, 'Rusya, uçakların imha edilmesine, Ukrayna'daki sivillere bu gece saldırarak yanıt verdi.' ifadesini kullandı.Saldırılarda Kiev, Lutsk, Lviv, Ternopil, Çernigiv ile Kremençuk ve diğer şehir ve bölgelerin hedef alındığını aktaran Sybiha, 'Çok katlı binalar vuruldu. Enerji altyapısı hasar gördü.' ifadesine yer verdi.Sybiha, şunları kaydetti:'Ukrayna ile Rusya arasındaki fark, Ukrayna'nın, çocuklarımızı bombalamak için donatılmış uçaklar gibi meşru askeri hedefleri vurmasıdır. Rusya ise yerleşim alanlarını, sivilleri ve kritik altyapıyı hedef alıyor.'RUSYA 174 İHA'YI İMHA ETTİÖte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.174 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ifade edilen açıklamada, bunların Moskova, Bryansk, Rostov, Saratov, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Tula, Belgorod ve Tambov bölgeleri ile ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü bilgisi verildi.Açıklamada ayrıca, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 3 'Neptun-MD' seyir füzesinin hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.Tambov Bölgesi Vali Vekili Yevgeniy Pervışov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bölgedeki Miçurinsk kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirterek, 'Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir işletmede yangın çıktı ve söndürüldü. 3 kişi yaralandı. Bunlardan 2'si hastaneye kaldırıldı.' ifadesini kullandı.Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de İHA saldırısı sonucu bölgenin Engels kentindeki bir sanayi işletmesinde yangın çıktığını ve çok katlı bir apartmanın hasar gördüğünü bildirdi.İlgili servis ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Busargin, 'İlk belirlemelere göre olayda yaralı yok.' dedi.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda ilgili servis uzmanlarının çalışmalar yaptığını ifade etti.'SALDIRI HEDEFİNE ULAŞTI'Bakanlık ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi de paylaştı.Ukrayna'nın daha önce Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin terör eylemlerine karşı, Ukrayna'nın tasarım büroları, silah ve askeri teçhizat üreten ve bunların tamirini yapan işletmelere, İHA montaj atölyelerine, uçak eğitim merkezleri ile mühimmat ve askeri teçhizat depolarına yönelik gece havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu.'RUSYA CEPHEDE İLERLİYORBakanlık, Rus ordusunun 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, son bir haftada Ukrayna'daki 7 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilerek, 'Sumi bölgesindeki Alekseyevka, Andreyevka, Vodolagi ve Kondratovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Redkodub, Novopol ve Fedorovka yerleşim yerleri kurtarıldı.' ifadesine yer verildi.Aynı tarihlerde cephe dışı bölgelerdeki 509'u dahil olmak üzere toplam 1390 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 663 uçak, 283 helikopter, 62 bine yakın İHA, 610 hava savunma füze sistemi, 23 bin 790 tank ve zırhlı araç, 1570 çok namlulu roketatar, 25 bin 782 obüs ve havan topu ile yaklaşık 36 bin 500 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.'UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ BİZİM İÇİN ÖLÜM KALIM MESELESİ'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi ve saldırılara ilişkin bilgi paylaştı.Ukrayna'nın daha önce Rus topraklarına saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Peskov, Rusya'nın da Ukrayna'daki askeri tesislerine gece saldırı gerçekleştirerek buna karşılık verdiğini belirtti.Peskov, 'Askerlerimizin, özel askeri operasyon sürecinde tüm yaptıkları, terör örgütüne dönüşen Kiev yönetiminin eylemlerine yanıttır.' ifadesini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı 'çocukların kavga etmesine' benzetmesine ilişkin ise Peskov, 'Bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. ABD Başkanı'nın yaşananlara kendi bakışı olabilir ancak bizim için bu, ölüm kalım meselesi. Bu, ulusal çıkarlarımız, güvenliğimiz ve geleceğimizle ilgili bir mesele. Bu nedenle (Ukrayna'da) özel askeri operasyon sürdürülüyor.' şeklinde konuştu.ABD'nin Ukrayna krizinin çözümü sürecinde arabuluculuk girişimlerini sürdürdüğünü söyleyen Peskov, 'Bundan dolayı ABD'ye minnettarız.' dedi.