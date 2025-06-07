DEM Parti ve MHP'den bayram buluşması: Terörsüz Türkiye mesajı verdiler

Terörsüz Türkiye için tarihi hamleler atılırken MHP ve DEM Parti'de Kurban Bayramı dolayısıyla buluştu.DEM Parti heyeti sürecin barış ve kardeşlik getireceğini kaydederken, MHP heyeti de sürecin güzel sonuçlar doğuracağını ifade ederek, 'Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak' mesajını verdi.MHP İLE DEM PARTİ ARASINDA BAYRAMLAŞMAKurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti. DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü Cemile Turhallı Balsak ile PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner'in bulunduğu konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan MHP heyeti ile bayramlaştı.Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti.AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyesi ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu'nun bulunduğu konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan MHP heyeti ile bayramlaştı.AK PARTİ'DEN DEM PARTİ'YE BAYRAM ZİYARETİKurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma programı gerçekleşti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve beraberindeki heyette bulunan AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi Tuba Özdemir ve AK Parti Gençlik Kolları MYK üyesi Özge Çelik DEM Parti ile bayramlaştı. DEM Parti kabul heyetinde ise DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu ve Parti Meclisi Üyesi İhsan Seylan yer aldı.'BU SÜRECİN ÜLKEMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'Gazze'deki savaşın daha şiddetli olmasının üzücü olduğunu ve İsrail'e yapılan desteklerin kesilmesini umduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Kurt, 'Umarım mazlum halka yapılan baskılar ve soykırım sona erer. 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman'da birçok konutu en sağlam şekilde inşa ettik. Okulların kapanmasını beklemeden 6-7 bin vatandaşımız taşındı. Kalanlar da okulların kapanmasını bekliyor. Bayram sonrasında 30 binden fazla vatandaşın taşınmasını bekliyoruz. Temmuz ayına kadar 45 bin konutu teslim etmeyi bekliyoruz. Yıl sonuna kadar ise 60 binden fazla konutu teslim edip vatandaşlarımızın taşınmasını bekliyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle 'Terörsüz Türkiye' çerçevesinde hareket etmek önemli. Bu sürecin ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ülkenin huzur, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu gördüm. Bu ülkede silahların değil hukukun olduğu, insanların demokratik ve huzur içinde yaşamasını temenni ediyoruz. Barışa, huzura katkı verirseniz barış olur. Ateşe odun atarsanız ateş harlanır' diye konuştu.'TEMENNİMİZ OLAN BARIŞIN ETE TIRNAĞA BÜRÜNDÜĞÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tiryaki ise, 'Temennimiz olan barışın ete tırnağa büründüğü bir dönemden geçiyoruz. Umarım başarıya ulaşırız. Artık kan ve gözyaşından değil kardeşlikten ve iyi şeylerden bahsederiz. PKK'nın kongresini toplayıp silah bırakmasıyla bu süreç çözüldü. Önceki çözüm sürecinden farklı olarak tüm partiler bu süreci destekliyor. MHP ve CHP de bu süreci destekliyor. Kendi iç barışını sağlamış bir Türkiye, başta Filistin meselesi gibi birçok meseleyi çözebilir. Ekim ayının başından beri gitmediğimiz yerleşim yeri yok. Ülkenin dört bir yanını hep beraber dolaşmalıyız. Sonuçta bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Bugün buraya gelmeniz de bizim için çok anlamlı' ifadelerini kullandı.