Alman firmaları tek tek batıyor: İflas bayrağını çektiler

Almanya'da cirosu 10 milyonun üzerinde olan şirketlerin iflasında bu yıl yüzde 41 artış oldu. Altı ayda iflas eden şirket sayısı 162'yi buldu. İflas eden şirketler arasında tur operatörü FTI, mağazalar zinciri Galeria ve moda grubu Esprit de bulunuyor.

Güçlü Alman ekonomisi son yıllarda alarm veriyor. Ülkede bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla şirket iflaslarında patlama yaşandı. Cirosu 10 milyon euronun üzerinde olan 162 şirket, son altı ay içerisinde iflas başvurusunda bulundu. İflas eden şirketlerin başında emlak, otomotiv ve makine mühendisliği alanında hizmet veren şirketler yer aldı.Falkensteg adlı danışmanlık şirketinin araştırmasına göre, 2023 ile kıyaslandığında iflaslarda yüzde 41'lik artış yaşandı. Yeniden yapılandırma uzmanlarının yüzde 30'luk artış beklediği ifade edilirken, oranın çok daha yüksek olmasının alarm verici durum oluşturduğu belirtildi. İflas eden şirketler arasında tur operatörü FTI, mağazalar zinciri Galeria ve moda grubu Esprit de bulunuyor.Geçen yıl iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalan 279 şirketin sadece yüzde 35'i geçen aya kadar kurtarılmıştı. İflas dalgasının nedenleri arasında koronavirüs salgınının artçı etkileri, enflasyon, artan enerji ve malzeme maliyetleri ile zayıflayan talep gösteriliyor. Kalifiye işgücü sıkıntısı ile Alman bürokrasisi de iflaslarda etken olarak öne çıkıyor.Kredi derecelendirme kuruluşu Creditreform, yılın ilk yarısında ülkede yaklaşık 11 bin iflas vakası kaydedildiğini, böylece iflasların son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Öte yandan Alman ekonomisi, iki yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.