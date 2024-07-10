İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor...İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir fiziki ve teknik takipte oldukları uyuşturucu çetesi üyelerini tespit etti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen takipte, şüphelilerin 'Bayğaralar' olarak ifade edilen suç örgütünün üyeleri oldukları saptandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütün faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.Ekipler, suç örgütü üyelerinin bulunduğu 11 adrese operasyon düzenleyerek, 9 zanlıyı yakaladı.Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen incelemelerde, 4 kilo 646 gram uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 6 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Suç örgütüne üye olan 2 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.