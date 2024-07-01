Şanlıurfa’da emniyet ve jandarmadan operasyon: 287 gözaltı

Şanlıurfa’da emniyet ve jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan aralarında kasten adam öldürme suçundan aranan 7 kişi olmak üzere 287 şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzur ve asayişin sağlanması için aranan şahısların yakalanmasına çalışmaları aralıksız devam ediyor.Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24-30 Haziran tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.Yaklaşık 1 hafta süren ve 2 bin 261 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 327 farklı noktada uygulama yapıldı. Operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan 287 şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan kişiler arasında 7 adam öldürme, 44 dolandırıcılık, 46 hırsızlık ve 6 yağma suçundan arananlar da yer aldı.