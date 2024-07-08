Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor: Kritik zirve için ABD'ye gidiyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gidecek. Yarın başlayacak olan ve NATO’nun 75’inci yaşının da kutlanacağı zirvede Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Geçtiğimiz hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak için ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.Bu kapsamda zirvenin ilk günü olan 9 Temmuz'da 75'inci yıl anma programı düzenlenecek. Bu programda yer alması beklenen Başkan Erdoğan, 10 Temmuz Çarşamba günü 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.Liderler, 11 Temmuz Perşembe günü de NATO-Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek. Erdoğan'ın muhataplarıyla İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor.Başkan Erdoğan, Washington'dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek. NATO'nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.