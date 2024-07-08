Sürücüler dikkat: Bakanlık duyurdu, yollarda yeni dönem başlıyor!

Ulaşım ve trafikle ilgili olarak yeni uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. Yollarda uygulanacak olan yeni sistemle teknoloji artık yollara da dahil edilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollarda uygulanacak olan yeni sistemin akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) kurulacağını açıkladı. Sistem 26 Kasım 2026 tarihinde bitirilmesi hedefleniyor.Yerli ve milli uydu haberleşme teknolojilerinin yollarda kullanılmasının hedeflendiği akıllı ulaşım sistemleri sürücüler için şaşırtıcı bir yenilik olacak.Söz konusu uygulamanın hayata geçmesi için ilk olarak Ankara, İstanbul ve Antalya pilot bölge olarak belirlendi. Akıllı yol sistemi, yollarda meydana gelen kaza, duran araç, gizli buzlanma, yapım ve bakım çalışmaları, şerit veya yol kapama gibi durumları anlık olarak sürücüye bildirecek.Uraloğlu söz konusu olan sistem hakkında ise, 'Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu ile yeni nesil iletişim teknoloji ve protokolleri kullanılarak haberleşme ile uyarı senaryolarının gerçekleştirileceği 30 kilometrelik kesimde pilot sahada bir proje başlattık.Bu proje Türkiye'de bir ilk. Yolda meydana gelen kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne, yol yapım ve bakım çalışmaları, şerit veya yol kapama, seyahat hızı, konfor ve zamanı etkileyen olaylar tespit edilerek yol kullanıcılarına anlık bilgilendirme sağlayacağız. Yollara, akıllı sinyalizasyon, kamera, yol sensörleri, görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi gibi akıllı ulaşım sistemleri kurulacak. Ayrıca fiber ve enerji altyapı kurulumları da gerçekleştirilecek.' ifadelerini kullandı.