Yapay zeka destekli Siri'nin iPhone'lara ne zaman geleceği ortaya çıktı

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC), iOS 18 ile birlikte birçok yeni özellik tanıtıldı.Yeni özelliklerin en dikkat çekici olanı ise iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri oldu.Apple Intelligence (AI) olarak adlandırılan yapay zekânın özelliklerine sahip olacak güncelleme, eylül ayında kullanıma sunulacak.Siri yapay zeka desteğine kavuşuyorYapay zeka desteği sayesinde, Apple'ın sesli asistanı Siri artık çok daha akıllı hale gelecek. Ayrıca Siri, yeni güncellemeyle birlikte ChatGPT desteğine de kavuşacak.Apple Intelligence özelliklerinin sonbaharda iOS 18 ile iPhone'lara gelmesi bekleniyor. Ancak yapay zeka destekli Siri için biraz daha beklememiz gerekebilir.Sektör kaynaklarına göre, yapay zeka destekli yeni Siri, 2025 yılının ilkbahar aylarında çıkış yapacak.Ocakta geliştiriciler için beta aşamasına geçecek olan yeni Siri'nin iOS 18.4 güncellemesiyle iPhone'lara ulaşması bekleniyor.Apple Intelligence ve yeni Siri, sadece iPhone 15 Pro ve daha üst modellerde kullanılabilecek.