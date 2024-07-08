TOGG'dan dev adım: Üretim için Çinli şirketle görüşüyor!

Çinli BYD firması, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Bu kararın arkasından Çinli otomobil üreticisi Guangzhou Automobile Group'un (GAC), TOGG ile ortak üretim yapmak için kolları sıvadı.

Çin’de üretilen otomobillere getirilen yüzde 40’lık gümrük vergisi sonuçlarını göstermeye başladı. Gelen gümrük vergisi düzenlemesinin ardından Çin şirketlerinin bu vergiden muaf olması sağlandı. Bu da yeni yatırım ve işbirliklerinin kapısını açtı. Önce Çinli BYD firması Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım kararı aldı. Ardından da Çin otomobil üreticisi Guangzhou Automobile Group'un (GAC), TOGG ile ortak üretim yapmak için kolları sıvadı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çinlilerin TOGG'la beraber bir üretim mekanizması oluşturma konusunda istekli olduklarını belirterek, Çinli şirket Guangzhou Automobile Group ile TOGG arasında görüşmelerin başladığını duyurdu.