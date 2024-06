Bakan Bolat'tan Filistin mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla elimizdeki ekonomik enstrümanları kullanıyoruz ve bununla dünyaya örnek olduk. İsrail'le ticareti durdurarak dünyaya örnek olan ilk ülke de Türkiye oldu." dedi.Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ve Filistin arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı katliam sonrasında Türkiye'nin Filistin ekonomisinin kalkınmasına ve Filistin ile olan ticari ilişkilerin sürdürülmesine yönelik öncelikli konular ele alındı.Toplantı sonunda iki bakan, mutabık kalınan konuları kapsayan bir protokol imzaladı. Protokolde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması bünyesinde yer alan Ortaklık Komitesinin ve Ekonomik İşbirliği Yüksek Konseyi'nin daha sıkça toplanması kararı alındı.Ayrıca Türkiye'den Filistin'e mal ticaretinin bu aşamada kesintisiz devam etmesi için de bir mekanizma bu protokol çerçevesinde onaylandı. Türkiye, kısa süre önce Filistin'e hurma ihracatında sağladığı gümrük vergisiz kota miktarını 5000 tona yükseltti.Diğer taraftan, Filistin tarafından ticari kolaylık için ilave talep edilecek ürünlerin de serbest ticaret anlaşmasına eklenmesi hususunda iki ülke teknik ekiplerinin çalışması kararlaştırıldı.Yine Filistin'de üretilen ürünlerin coğrafi işaretleme süreçlerinin hızlandırılması için iki bakan bir yol haritasını belirledi. Bakanlar, imzalanan protokol doğrultusunda üç ay içerisinde tekrar bir araya gelerek, mutabık kalınan hususlarla ilgili gelişmeleri gözden geçirecek.Ticaret Bakanı Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile bir araya geldiklerine dikkati çekerek, Türkiye-Filistin arasında ilişkilerin ve ticaretin gelişmesi noktasındaki konuları ele aldıklarını ve yapılacak işleri görüştüklerini dile getirdi.Türkiye'nin İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin ikinci bir duruma kadar durdurulması nedeniyle Filistin tarafının ticaretinin etkilenme durumunu ve bu konuda yapılacak konuları değerlendirdiklerini kaydeden Bolat, görüşmenin iki taraf için de çok faydalı geçtiğini söyledi.Bolat, "Bundan sonra daha sık bir araya gelme konusunda mutabık kaldık ve bu görüşmenin sonunda bir protokol imzaladık. Türkiye ile Filistin arasında hem ticaret hem ekonomik ilişkilerin yol haritası anlamında yapılacak işleri öngören bir protokolü karşılıklı olarak imza attık." diye konuştu.Filistin ile ticaretin büyük önem taşıdığına işaret eden Bolat, "Biz İsrail ile 2 Mayıs itibarıyla ticaretin durdurulması kararını aldığımızda Filistin ile ticaretin devam ettiğini de açıkça vurguladık. Bu konuda Filistin ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. Filistin tarafı da bu konuda çeşitli çalışmalar içinde." dedi.Bolat, "Amacımız İsrail'in bir an önce kalıcı ve derhal bir ateşkese razı olup, Gazze'nin yeniden imar çalışmalarına hızla başlaması ve Gazze'ye çok hızlı bir şekilde tüm gıda, sağlık ve insani yardımların bir an önce başlatılması. Bunları görünceye kadar İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." ifadelerini kullandı.İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve vahşi katliamın artık tüm insanlığın vicdanını kanatacak boyutageldiğine dikkati çeken Bolat, "İsrail'e silah yardımı yapan, maddi yardım yapan ülkelerin liderleri bile artık açıktan savunamaz hale geldiler." değerlendirmesinde bulundu.Ömer Bolat, Türkiye olarak bir işaret fişeği çaktıklarını ifade ederek, "Önce 9 Nisan tarihinde 1019 kalem üründe İsrail'e ihracatımızı durdurduk. Ardından 2 Mayıs itibarıyla tüm ürünlerde ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. Gümrüklere talimat verip tescil işlemlerini yaptırtmıyoruz." şeklinde konuştu.İsrail'in kalıcı bir ateşkesi ilan edinceye kadar ve Gazze'ye, Filistin'e yönelik yardımların bir an önce içeriye girmesine izin verilinceye kadar bu kararın yürürlükte olacağını vurgulayan Bolat, "Halen de bu duruşumuzu devam ettiriyoruz." dedi.Bolat, bu kadar vahşi bir katliamın gerçekleştirilmesinin yürekleri, vicdanları kanattığını belirterek, "Buna sessiz kalınması çok utanç verici bir durum. Bütün dünya ülkelerinin ellerindeki bütün güçlerle İsrail üzerindeki baskılarını kullanarak İsrail'in bu saldırganlığının bir an önce sona erdirilmesi en büyük temennimiz." yorumunu yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve Dışişleri Bakanlığı'nın yoğun çabalarıyla uluslararası alanda, diplomatik ve siyasi alanda İsrail'in saldırılarının durdurulması için bütün çalışmaları ilk günden beri yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:"Türkiye olarak 55 bin tonu aşan bir insani yardımla Filistinli kardeşlerimize destek olmaya gayret ediyoruz ve bu alanda dünyada birinci sıradayız. Bunun yanında İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla elimizdeki ekonomik enstrümanları kullanıyoruz ve bununla da dünyaya örnek olduk. İsrail'le ticareti durdurarak dünyaya örnek olan ilk ülke de Türkiye oldu."İsrail'le ticaretin sadece İsrail'i kapsamadığını, İsrail'i ve oradaki Filistin topraklarını kapsadığını dile getiren Bolat, "Çünkü Filistin'e yapılacak ihracat, ithalat işlemleri İsrail limanları üzerinden gitmek zorunda yüzde 97 nispetinde ve bu durum ihracat ve ithalat kayıtlarında sanki İsrail'e yapılmış gibi addediliyor. Bu nedenle çok haksız ithamlar, yalanlar ve iftiralarla bu konu da maalesef siyaseten istismar edildi. Hükümet olarak başından itibaren bu konuda şeffaf durduk. Hem saldırganlığa prim vermeyen, saldırganlığı kınayan ve saldırganlığa son verilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunduk hem de İsrail'i elimizdeki ekonomik güç ve imkanlarla bu saldırganlığı ve yapılan kıyımı sona erdirmeye zorladık." diye konuştu.Bolat, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye çalıştıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Nitekim Türkiye'nin 9 Nisan kararından ve 2 Mayıs kararından sonra Batılı ülkelerde, üniversitelerde öğrencilerin başlattıkları protesto eylemleri, yine hafta sonları yapılan protesto mitingleri, 4-5 Avrupa ülkesinin Filistin devletini resmen tanıması gibi önemli gelişmeler oldu. Bazı ülkeler de Türkiye'nin ardından limanlarını İsrail gemilerine kullandırmamaya başladılar. Bu konuda güçlü bir duruş sergilemeye ve çalışmaya devam edeceğiz."Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile verimli bir görüşme yaptıklarını, görüşmenin Türkiye ile Filistin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler açısından önemli olduğunu vurguladı.Hem Filistin ekonomisinin hem de Filistinlilerin bu savaştan çok etkilendiğini ifade eden el-Amur, "Bakan Ömer Bolat ile görüşmemizde iki kardeş devlet arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirecek birçok konuyu ele aldık. Ekonomik ilişkiler ve ticaret hacmini doğrudan etkileyen bazı kararlar ve ticari anlaşmalar üzerine fikir birliğine vardık." dedi.el-Amur, "Bakan Ömer Bolat'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın durması, Gazze ve Batı Şeria bölgelerinin yeniden imarı, uluslararası baskılar konusunda ve ticaretin daha iyi koordine edilebilmesi çabalarından dolayı teşekkürlerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.Ekonomik kayıplarına rağmen Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticaretini durdurmasını takdirle karşıladıklarını kaydeden el-Amur, Bakan Bolat ile belirli ticari ve ekonomik konularla ilgili bir mekanizma üzerinde anlaşıklarını ifade etti.el-Amur, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması konusunda anlaştıklarını da belirterek, "Görüşmede, Filistin ürünlerinin Türkiye'deki ulusal fuarlarda her türlü vergi ve masraflardan muaf tutularak yer alması, Filistinli ticaret acentelerinin İsrailli ticaret acentelerden bağımsız olarak çalışması, eğitim fuarlarının düzenlenmesi, uluslararası fuarlara katılım ve her iki ülke ekonomisine faydalı olacak diğer konular üzerinde duruldu." şeklinde konuştu.