Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı başvuruları bugün başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınacağını bildirdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğan bebekler için ilk çocukta tek seferlik 5.000 TL destek ödemesi yapılacağını daha önce duyurmuştu. İkinci çocuk ve sonraki doğumlarda ise ailelere 60 aya kadar düzenli çocuk yardımı sunulacak.Doğum yardımlarının 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dünyaya gelen bebekleri kapsayacağı ifade edildi. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL ödenecek? Üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin TL verilecek.