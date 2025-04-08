CHP'de Özgür Özel tek adamlık yolunda! PM’de güç dengeleri değişti: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’na kesik

CHP'de merakla beklenen PM seçimleri 'çarşaf liste' usulüyle yapıldı. Özgür Özel'in yanı sıra parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da bir anahtar liste çıkardı.Özel'in hazırlamış olduğu anahtar listede, mevcut PM'deki 10 üyeye çizik atıldığı görüldü. 60 kişilik PM'de 8 isim Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle biliniyordu. 16 isim ise 2023 yılındaki kurultayda İmamoğlu'nun Özel'e yoğun baskısı sonucu PM'ye girmeyi başaran siyasilerden oluşuyordu.Özel'in ortaya çıkan anahtar listesinde en büyük darbeyi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi yedi. Listede, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Orhan Sarıbal, Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Mehmet Tüm yer almadı.Sarıbal, Sarı ve Yardımcı, muhalefet kanadının anahtar listesinden seçime dâhil olsa da PM'ye girecek kadar oy alamadı. Böylelikle yeni PM'de Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen üyelerin sayısı 8'den 4'e düşmüş oldu.PM seçimlerinde darbe alan bir diğer grup da İmamoğlu'nun oluşturduğu 'İstanbul oluşumu' oldu.2023 yılındaki kurultayda İmamoğlu'nun yoğun baskısıyla PM'ye girmeyi başaran ancak dünkü seçimlerde Özel tarafından anahtar listeye alınmayan siyasiler Volkan Demir, Erbil Aydınlık, Umut Dikili ve Cem Aydın olarak sıralandı.İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Volkan Demir'in İBB'de genel sekreter olacağı için PM listesine alınmadığı savunuldu. Özel'in, İmamoğlu grubuna yönelik hamleyi perdelemek için, 'Her şey çok güzel olacak' sloganını ilk kez dile getiren ve şu an tutuklu bulunan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'i PM listesine alması da dikkat çekti.Özel'in anahtar listeye almadığı bir diğer dikkat çekici isim ise Dışişlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı İlhan Uzgel olduUzgel'in, Suriye devrimi sonrası parti içi toplantılarda Türkiye'nin Şam politikasından övgüyle bahsettiği, partinin bu konudaki stratejisini ise eleştirdiği iddia edilmişti.O dönem Özgür Özel ile tartışma yaşadığı öne sürülen Uzgel PM dışında bırakıldı. Uzgel yerine emekli büyükelçi Namık Tan'ın listeye dâhil edildiği değerlendiriliyor..