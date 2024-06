Kravatlı terörist! Bebek katilinin yeğeni, TSK'yı hedef aldı! AK Parti'den sert tepki

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, 'Burada, 'Gazze' diye ağlıyor ama Hakkâri'ye Gazze politikası uyguluyor, burada İsrail'in zulmünden bahsediyor ama Hakkâri'nin iradesini kabul etmiyor' şeklindeki sözleri üzerine tartışma çıktı.TBMM Genel Kurulu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Kanun teklifi görüşmeleri sürerken söz alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 'Türkiye'de AKP'de Meclis üyesi olanlara, il başkanlarına, il yöneticilerine, ilçe başkanlarına, ilçe yöneticilerine, bu halkın yarın yüzüne bakacaksanız, bu partiden istifa etmeniz gerekiyor, bu partiden derhal ayrılmanız gerekiyor.Bu parti kirlenmiştir, bu parti kul hakkına girmiştir, bu parti günah işliyor, bu parti İslam'ı temsil edemez, İslam'la zerre kadar alakası yoktur, münafıktır, yanlış yolda yürüyor. Allah'la, inançla, dinle, imanla zerreyimiskal kadar alakası yoktur. Burada, 'Gazze' diye ağlıyor ama Hakkâri'ye Gazze politikası uyguluyor. Burada İsrail'in zulmünden bahsediyor ama Hakkâri'nin iradesini kabul etmiyor. Ne diyeceğiz buna. Hakkârili yoksul halkın elinden seçme ve seçilme hakkı alınmış, ne diyeceğiz buna? Neyle açıklayacaksınız bunu? Bir halkın seçme ve seçilme hakkını elinden almışsınız, iradesini gasp etmişsiniz' ifadelerini kullandı.Ömer Öcalan'ın sözleri üzerine konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 'Burada birkaç hatip Türkiye ile Gazze'yi mukayese etme cüretine girerek, Gazze'de kendi topraklarını savunan kahramanlar ile Türkiye'yi mukayese etmiştir. Türkiye, her zaman, tarih boyunca emperyalistlerin karşısında durmuş hür, bağımsız, müstakil bir devlettir, kıyamete kadar da öyle kalacaktır.Türkiye, Gazze'deki mazlumların da Gazze'deki direnişin de yanında yer almaktadır. Bizim karşısında olduğumuz terör örgütleridir, terör örgütlerine destek verenlerdir, şiddeti destekleyenlerdir. 10 binlerce kilometre öteden gelip Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurmak isteyenlere sesi çıkmayanlar, onlara sırtını dayayan iş birlikçileri de emperyalistleri de vekâlet savaşçılarını da çok iyi tanıyoruz. Bunlarla mücadelemizi de sürdüreceğiz. Türkiye her zaman mazlumların hukukun ve demokrasinin yanında olacaktır. Bunu da böyle ifade etmek istiyorum' dedi.Gül'ün sözleri üzerine söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 'Hatibimizin mukayesesi bir fotoğraf üzerineydi. İki fotoğraf gösterdi hatibimiz. Biri Hakkâri Belediyesinin fotoğrafıydı, biri Gazze parlamentosunun fotoğrafıydı. Birinin önünde İsrail askerleri duruyordu. Filistin halkının iradesine el konulmuştu. Birinin önünde de polisler duruyordu ve Hakkâri halkının iradesine el konulmuş. Şimdi biz hukuksuzluk nerede olursa karşı çıkalım.Mazlum Filistin halkının mücadelesini biz burada kürsüden de, binlerce yıldır devam eden bu mücadeleyi selamlıyoruz ama Filistinli öğrenciler İstanbul'da eylem yaptığında gözaltına alanlar, buradan ticaret gemilerini gönderenlerin bence dönüp bir kez daha aynaya bakmaları gerekir. Bu mukayese de hiçbir hata yoktur. Halkın iradesi her yerde geçerlidir' diye konuştu.Koçyiğit'in sözlerine cevap vermek için tekrar söz alan Abdulhamit Gül, 'Türkiye, Suriye'deki, Irak'taki, dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlere, coğrafyasını, vatanını açmıştır. Suriye'de yaşanan her gelişmede, Türkiye, Suriye'deki Ezidisiyle, Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla herkesin anavatanı olmuştur. Mazlumların yanında yer almıştır. Türkiye'yi, Türk Polisini, Türk Silahlı Kuvvetlerini, işgalci İsrail askerlerine benzetmeyi asla ama asla kabul etmiyoruz, bunu reddediyoruz' dedi.Genel Kurul'da tartışmalar devam ederken söz alan Koçyiğit, 'Burada bulunan milletvekilleri de kastın ne olduğunu gayet iyi anladılar. Ortada halkın seçtiği eş başkanını haksız hukuksuz tutuklayan, oradaki halkın iradesine ipotek koyan, oradaki belediyeyi 3 dönemdir gasp eden ve bu gaspı meşrulaştırmak için argüman üretmeye çalışan, bunu bastırmak için oraya askeri, polisi yığan, valiliğin önünü kuşatan, sokaklara akrepleri, kirpileri doluşturan bir görüntü var. İsrail ile mukayese edilmek istemiyor musunuz? Bizde mukayese etmek istemiyoruz. O zaman demokrasiye, hukuka, vicdana göre hareket edin. Demokrasiye dönün ve halkın iradesini gasp etmeyin' ifadelerini kullandı.