Başkan Erdoğan açıkladı! Kanun hazırlıkları tamam: Milli Eğitim Akademisi kurulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Bugün sizlerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı vesilesiyle bir aradayız. Toplantımızı teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Yeni maarif modelimizin öğrencilerimiz, ailelerimiz, öğretmenlerimiz, ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Modelimizin hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeni modelimizin detaylarına geçmeden önce bazı temel gerçekleri ifade etmek istiyorum. Bundan 21 yıl evvel aziz milletimizin iradesini temsilen Türkiye'ye hizmet yolculuğuna başladığımızda dört önceliğimizden birinin eğitim olacağını ilan etmiştik. Bu sözümüze bugüne kadar hep sadık kaldık.BÜTÇEDE ASLAN PAYI EĞİTİMİNHer yıl bütçeden aslan payını eğitime ayırdığımız gibi bu yıl da geleneği bozmayarak yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik. Eğitime harcanan her kuruşun Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Çocuklarımıza daha iyi, daha kaliteli, zamanın şartlarına daha uygun bir eğitim verebilmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimde yaptığımız hizmetlerin listesi oldukça kabarık. Sadece son 1 yılda yaptıklarımızı dahi anlatsak uzun vakit alır. Ancak özetin de özeti mahiyetinde bazı rakamları sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum.Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından barınma ve bursların artırılmasına, ücretsiz yemek hizmetinden ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklara kadar çok kapsamlı adımlar attık. Sadece son bir yılda 19 milyon 600 bin öğretim materyalinin baskı ve dağıtımı yapıldı. Yine bu sene 20 milyon 385 bin adet yardımcı kaynak kitabı, 8-12'nci sınıf öğrencilerimize ulaştırdık. 2003 yılından bugüne kadar toplam 372 bin 995 adet yeni derslik yapımını tamamlayarak eğitim camiamızın hizmetine sunduk. Geride bıraktığımız bir yılda 13 bin 715 yeni dersliği ülkemize kazandırdık. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde 22'ye indirdik. Bu oranlarla OECD ortalamasını önemli ölçüde yakalamış bulunuyoruz.CUMHURİYET TARİHİNİN EN FAZLA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPAN HÜKÜMETİYİZFırsat eşitliğini güçlendirmek için okul öncesi 5 yaş okullanma oranını yüzde 95'e, ilköğretimde yüzde 98'e çıkardık. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen, 74 binin üzerinde eğitim kurumuyla toplam 20 milyonluk büyük bir aile olduk. Ailemiz her yıl daha da genişliyor. Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atama ile tahkim ettik. 2023 yılının mayıs ayında tek seferde 45 bin öğretmenimizi öğrencileri ile buluşturduk. Böylece tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Aynı şekilde 4 bin 366 engelli öğretmenin atama işlemlerini tamamladık. Bu sene atayacağımız 20 bin yeni öğretmen ile eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz.MESLEK OKULLARINA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ UYGULAMASINA SON VERDİKMilli Eğitim Bakanlığı'mız süreci titizlikle ve şeffaf bir şekilde yürütüyor. Sadece atama boyutunda değil özlük hakları ve mali imkanlar açısından da öğretmenlerimizi destekliyoruz. Söz verdiğimiz üzere öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'e çıkardık. Fatih Projesi ile 619 bin etkileşimli tahtanın kurulununu yaptık. Üniversiteye girişteki katsayı farklılıklarını giderdik. 4+4+4 sistemi ile eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkardık. Meslek okullarına üvey evlat muamelesi uygulamasına son verdik.MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAKÖğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak.Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar, küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. Hep beraber, el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.Bu sene seçimlik dersler havuzunu biraz daha genişlettik. Nezaket, görgü kuralları ve Türk toplumsal yapısında aile gibi konuları ilave ettik.Bundan 21 yıl önce eğitimle ilgili milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Sadece altyapıda değil uluslararası göstergelerde de çok iyi bir yerdeyiz.Birileri bu ülkede yasakların kalkmasını istemedi, adaletsizliklerin giderilmesini ve müfredatın zenginleşmesini istemedi. Bu ülkenin çocuklarıyla inanç değerlerinin arasına kimsenin girmesine izin vermeyiz. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıkları geride kaldı. Laikliği inanç karşıtlığı gibi anlayan, bunu herkese dayatan 28 Şubat artıklarına buyun eğmedik, eğmeyiz.Pedagojik değil tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları bir an önce kendilerini sorgulamaya davet ediyoruz.Eğitim öğretimde on yılların ihmallerini düzeltmeye kararlıyız. Bizim gayemiz 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak öncü fıtrat üzere hak ve hakikat sahibi bir nesile sahip olmak.Yeni müfredat ile öğrencilerin milli, manevi, insani değerler üzerinde okuyan, araştıran, sorgulayan çözüm odaklı yetkin şahsiyetler olmasını hedefliyoruz.Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşımaktadır.Eğitim, öğretim konusunu günübirlik siyasi tartışmaların çekişme alanından uzak tutalım, yıpratmayalım istiyoruz. Bunda da samimiyiz.