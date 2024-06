YÖK'ten açıklama! YKS adayları dikkat: 71 yeni program...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 20 üniversitede yazılım ve yapay zeka alanında 51'i ön lisans ve 20'si lisans olmak üzere toplam 71 yeni programa öğrenci kabul edileceğini belirtti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS'ye girecek adaylar için video mesaj paylaştı. Özvar, sınava girecek adaylara başarı dileğinde bulunarak, "Sınavların en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları bütün hazırlıklarını tamamlamış ve gerekli tedbirleri almıştır. Yükseköğretim Kurulu olarak önceliklerimizden biri yükseköğretimin erişilebilirliğini ve kapsayıcılığını artırmak. Ülkemizin tüm kesimleri için nitelikli yükseköğretime adil erişim imkanı sağlamak adına sürekli bir çalışma içindeyiz ve bu yönde önemli bir mesafe katettik" dedi.



Özvar, üniversite kontenjanlarını belirlerken genç nüfusun yükseköğretime yönelik güçlü seyreden erişim talebini dikkate aldıklarını ve kalite standartlarını koruyarak bu talebe cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Özvar, "Ayrıca ülkemizdeki istihdam imkanlarını ve geleceğe yönelik istihdam projeksiyonlarını da yakından takip ediyoruz. Adımlarımızı buna uygun olarak atıyoruz" diye konuştu. Özvar, yeni programların açılacağını da kaydederek, "Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak istihdamla ilişkisi azalan programların kontenjanlarını kademeli şekilde azaltırken istihdam açısından öne çıkan bazı alanlarda yeni programlar açıyoruz. Bunlar arasında yapay zekaya yönelik olanlar özellikle öne çıkmaktadır. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 20 üniversitemizde yazılım ve yapay zeka alanında 51'i ön lisans ve 20'si lisans olmak üzere toplam 71 yeni program öğrenci kabul edecektir. Açtığımız yeni programların öğrencilerimizden yoğun ilgi göreceğine ve ilerleyen yıllarda ülkemize önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



'DİPLOMA TEK BAŞINA ANAHTAR DEĞİLDİR'



Özvar, üniversite hayatının bir deneyim olarak son derece kıymetli olduğunu ve gençlere çok şey katacağını belirterek, "Üniversitede elde edeceğiniz akademik ve teorik birikim sizlerin geleceği açısından çok mühimdir. Ancak üniversite hayatını bununla sınırlı görmemek gerekir. Diploma çok kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir. Üniversite hayatını her anlamda büyük bir tecrübe olarak görmek gerekir. Üniversiteler ders dışı kazanımların elde edildiği, kültürel ve sosyal becerilerin geliştirildiği, insana yeni ufuklar açan kurumlardır. Hangi üniversitede ve hangi bölümde okursanız okuyun kendinizi geliştirmekten ve yeni kazanımlar elde etmekten asla vazgeçmeyin. Teoriye dayalı öğrenmelerinizin yanında sizi geleceğe hazırlayacak uygulamalara ve ders dışı kazanımlara önem verin. Son olarak sizlere tavsiyem; başarılı ya da başarısız YKS'de alacağınız sonuç ne olursa olsun bunu hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin. Her durumda çalışmaya, kendinizi geliştirmeye ve geleceğe bakmaya devam edin" ifadelerini kullandı.