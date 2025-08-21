TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamıştır
TBMM Başkanı Kurtulmuş 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında, "Süreç içinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek adım atılmamış, atılmayacaktır." ifadelerini kullandı.
