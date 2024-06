Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Hatay'daki evlerinde yakalanan Akın ailesi, apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Depremde baba Ahmet Akın hayatını kaybederken anne ile 2 kızı 45 saat sonra kurtarıldı. Tedavileri süren anne Azime Akın, bacağı ampute edilen kızı Tuğba ve bacağında his kaybı yaşayan diğer kızı Damla ile birbirlerine sarılarak her şeye rağmen gülümsüyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini kaybeden Hataylı 3 çocuk annesi Azime Akın (49), kendisi gibi enkazdan 45 saat sonra kurtarılan kızları Damla (16) ve Tuğba ile (14) birlikte Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM) tedavilerine devam ediyor.Bacaklarında parçalı kırıklar nedeniyle his kaybı yaşayan Azime Akın, sol ayağı ampute olan ve protez takılan Tuğba ile sol ayağında his kaybı yaşayan Damla birbirlerine sarılıp acı günleri unutmaya çalışıyorlar. Kızlarına sımsıkı sarıldığı anne Akın, 'Eşimi bina yıkıldıktan hemen sonra kaybettik. Kurtulacağımızı hiç düşünmüyorduk. Ama kızlarımla birlikte kurtardılar. Birbirimizden destek alıyoruz.Kızlarımın yüzlerinin yeniden gülmesi gerçekten çok güzel' derken, en büyük hayali kurulması planlanan Ampute Futbol Kadın Milli Takımı'nda oynamak olduğunu dile getiren Tuğba ise, 'Hem okuyup hem de ampute futbol kadın takımında oynamak istiyorum. Ben de Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Erkek Milli Takımı oyuncuları gibi kurulan takımda yer alıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum' dedi.Hatay'ın merkez Antakya İlçesi General Şükrü Kanadlı Cadde üzerinde bulunan 4 katlı Irmak Apartmanı'nın 2'nci katında oturan Akın ailesinin binası yıkıldı. Ayakkabı imalatçısı Ahmet Akın (50) hayatını kaybetti. Enkazdan ailenin büyük kızı Nurgül (19) hafif sıyrıklarla kurtulurken, Anne Azime 40 saat, kızları Damla ve Tuğba 45 saat sonra enkazdan çıkarıldı.Ayaklarından yaralanan anne ve kızları hastaneyle kaldırılarak tedavi altına alındı. İlkokul 8'inci sınıf öğrencisi Tuğba'nın sol ayağı ampute edildi. 10'uncu sınıf öğrencisi olan Damla'nın sol ayağında his kaybı, anne de ise bacaklarında parçalı kırıklar nedeniyle his kaybı tespit edildi.Sol bacağı ampute olan Tuğba geçirdiği ameliyatlar sonucunda protez takıldı. Depremden sonra Adana'ya yaşamaya başlayan anne ve iki kızın ÇOİM'de tedavileri başarılı bir şekilde sürüyor.Enkazda iki kızıyla birlikte ayaklarının sıkıştığını anlatan Azime Akın, 'Ben eşimin elini tutuyordum, bize ne yapmamız gerektiğini anlatıyordu. Bir süre sonra eşim hayatını kaybetti. Kurtulan kızım dışarıdan bize büyük destek oldu. Kurtulacağımızı hiç düşünmüyorduk. Ama kızlarımla birlikte kurtardılar.Önce ben daha sonra kızlarım enkazdan sağ olarak çıkarıldık. Ama küçük kızım sol bacağını kaybetti. Ben ve diğer kızımın bacaklarında his kayıpları var. Kızlarımın ve benim tedavim çok iyi gidiyor. Bu zor günleri birbirimize destek olarak atlatmaya çalıştık ve başarılı olduk. Kızlarımın yeniden yüzlerinin gülmesi dünyalara bedel' diye konuştu.Ailenin neşe kaynağı ve aynı zamanda merkeze tedavi için gelen kendi yaşıtındaki çocuklarla şakalaşan Tuğba Akın'ın en büyük hayali Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından kurulma aşamasında olan Ampute Futbol Kadın Milli Takımı'nda oynamak.Merkezde ablasıyla birlikte satranç oynayan ve yüzünden gülücükler eksik olmayan Tuğba, 'Protez bacağıma kavuştuktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde tenis oynadım. Gerçekten çok güzel bir duyguydu. Okuyup savcı olmak istiyorum.Ama hayallerimin arasında Ampute Futbol Kadın Milli Takımı'nda oynamak. Onun için de yakın zamanda çalışmalara başlayacağım. Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Erkek Milli Takımı oyuncuları gibi kurulan takımda yer alıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum' şeklinde konuştu.