Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden ailelerden tepki! 'Bilerek çocuklarımızı yaktılar, haber vermediler'

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine, 133 kişinin ise yaralanmasına yol açan yangına ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. Yoğun katılımın beklendiği duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda kurulan geçici mahkeme salonunda gerçekleşecek.Duruşma öncesi, yangında yakınlarını kaybeden aileler duygusal anlar yaşadı.Yangında yaşamını yitiren Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa, “Avukat olarak duruşmaya katılıyorum. Müşteki olarak katılma talebim kabul edilmedi ama kardeşimi savunacağım. Sanıklar bu kadar insanın gözüne bakarak nasıl konuşacaklar? İçlerinde birazcık insaniyet varsa bugün onların çekinmesi gereken bir gün,” dedi.Yangında yakınlarını kaybeden başka bir kişi ise, “Tekrar yaşanmasın böyle bir şey. Adalet istiyoruz. İnsanların uyanmasını istiyoruz,” ifadelerini kullandı.Yangında yeğeni Yılmaz Sarıtaş ile çocukları Nehir (15) ve Doruk Sarıtaş'ı (12) kaybeden bir kadın ise öfkesini şu sözlerle dile getirdi:“Katiller! Ah elimden bir şey gelse… Yapacak bir şey yok. Katiller! Bilerek çocuklarımızı yaktılar, haber vermediler. Para için yaptılar. İnşallah onların başına da gelir, çocukları da ölür, çatır çatır yanarlar.”Yılmaz Sarıtaş'ın annesinin feryatları ise duruşma öncesi salonda bulunanların yüreğini dağladı.