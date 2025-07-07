Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurmuştu! Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı.Başsavcılık tarafından hazırlanan tutanakta, 'Cumhuriyet Halk Partisi ve 28. Dönem Milletvekili Özgür Özel, 05.07.2025 tarihinde MYK toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin Cumhurbaşkanına Hakaret, Suç İşlemeye Alenen Tahrik, Kamu Görevlilerine Görevleri Nedeniyle Hakaret ve Tehdit suçlarını oluşturduğu değerlendirilmekle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurmuştu.Özel, 'Meydandan korkma korkmama meselesi… Kork kardeşim. Bak o meydanlarda şu anda prova yapıyoruz. 81 ilde sen fragman izliyorsun fragman. Korku filmini izleteceğim sana. Sen kötüleş, senden beter kötüleşmeyen nolsun. 2 milyon kişiyle fragman izliyorsunuz. Ondan sonra Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi televizyondan izlersiniz Türkiye'deki demokrasi meydanlarını.Ben şimdi halkı, eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün. Bana bu milleti sokağa davet ettirme' ifadelerini kullanmıştı.