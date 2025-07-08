Edirne'de rastladılar! Gözlerine inanamadılar: Telefonla böyle görüntülendi...
Keşan ilçesine bağlı Erikli sahili açıklarında ava çıkan balıkçılar, su yüzeyine çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığını cep telefonuyla görüntüledi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir grup balıkçı, ava çıkmak için Erikli Sahili'nde denize açıldı.
Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli sahili açıklarında ilerleyen balıkçılar, teknelerinin altında dikkat çekici bir hareketlilik fark etti.
3 METRELİK KÖPEK BALIĞI
Balıkçılar bir süre sonra teknenin yakınlarında 3 metre uzunluğundaki köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Köpek balığı, kısa süre sonra göründü ve su yüzeyine çıktı.
O ANLARI KAYDETTİLER
Bir süre su yüzeyinde kalan köpek balığı daha sonra gözden kayboldu.
Balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.