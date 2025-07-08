Edirne'de rastladılar! Gözlerine inanamadılar: Telefonla böyle görüntülendi...

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir grup balıkçı, ava çıkmak için Erikli Sahili'nde denize açıldı.Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli sahili açıklarında ilerleyen balıkçılar, teknelerinin altında dikkat çekici bir hareketlilik fark etti.Balıkçılar bir süre sonra teknenin yakınlarında 3 metre uzunluğundaki köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı.Köpek balığı, kısa süre sonra göründü ve su yüzeyine çıktı.Bir süre su yüzeyinde kalan köpek balığı daha sonra gözden kayboldu.Balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.