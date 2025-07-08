Köpek sahipleri dikkat: İstanbul'da asfalt alarmı! Sakın yürütmeyin...

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, sadece insanlar için değil, sokak hayvanları ve evcil dostlarımız için de büyük bir tehdit oluşturuyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığı 35 dereceyi aşarken, asfalt yüzeylerinde bu rakam 50 dereceyi geçebiliyor.Özellikle köpekler ve kediler için bu sıcaklık, patilerde ciddi yanıklara, su kaybına ve hayati riske yol açabiliyor.Uzmanlar, hava sıcaklığı 30 dereceyi geçtiğinde asfaltın 50 dereceye kadar ısınabileceğini ve patili hayvanlar için bu yüzeylerin ciddi yanık riski taşıdığını belirtiyor.Bunun yerine parkları ve çimleri tercih edin ancak kene riskine de dikkat edin.