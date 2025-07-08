Terörsüz Türkiye'de kritik dönemeç: İlk silah bırakma cuma günü

Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılan süreçte kritik viraj dönülüyor...Mayıs ayında kendisini feshetme kararı alan PKK'nın silah bırakmaya hazırlanmasıyla önemli bir aşamaya evrilen ‘Terörsüz Türkiye' sürecinde dün Beştepe, kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün İmralı'dan dönen DEM Parti heyeti ile görüştü.Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saat süren görüşmesinde, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ da yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM'in İmralı heyetiyle dünkü ikinci buluşmasında, en önemli gündem başlığını terör örgütü PKK'nın bu hafta sonu silahları bırakma konusunda ilk adımı atmaya hazırlanmasıyla yeni bir döneme evrilen ‘Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin son durum değerlendirmesi oldu.Kulislere göre görüşmede, DEM Parti, süreçle ilgili partilerle yapacakları temaslar konusunda bilgi verirken, silah bırakma sonrasında TBMM'de atılabilecek adımlar da değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürece yönelik tespit, uyarı ve tavsiyelerini görüşmede aktardığı belirtildi.DEM'lilerin Erdoğan ile ikinci buluşmasında, Sancar da ilk kez heyet üyesi olarak yer aldı.Sancar, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından heyete dahil edilmişti.Bir saat süren görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada da 'Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı.' denildi.DEM Parti'nin İmralı heyeti, bugün de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.İmralı heyeti, Erdoğan ile görüşme öncesinde DEM Parti yönetimi ile bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı.Buldan, Erdoğan ile görüşmek üzere DEM Parti'den ayrılırken 'Bizim açımızdan tarihi bir görüşme. Çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var, görüş alışverişine ihtiyaç var. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemli. Bu görüşmeye biz çok büyük bir anlam biçiyoruz.' dedi.Sancar da 'Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklilikleri konusunu bugün Cumhurbaşkanı ile ve heyeti ile istişare edeceğiz. Bu konuda görüşlerimizi açıklayacağız, kendilerini dinleyeceğiz.' açıklamasını yaptı.Görüşmede yer alan MİT Başkanı Kalın, silah bırakma sürecinin koordinesi için Türkiye-Irak arasında mekik dokuyor.Kalın, Erbil ziyaretinden sonra Türkiye-Irak sınır hattında da incelemelerde bulunmuştu.Bugün Bağdat'a gideceği belirtilen Kalın'ın yarın da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etmesi planlanıyor.En kritik 48 saat ise perşembe ve cuma günleri yaşanacak. Öcalan, yeni bir çağrı daha yapacak.Öcalan'ın atılan adımların samimi olduğunu belirtmesi ve 'Mekanizmalar bir an önce kurulsun, silahları bırakın' demesi bekleniyor.Edinilen bilgiye göre teröristler, cuma günü Irak'ta farklı noktalarda, belirlenen zaman aralığı içinde ve gruplar halinde silah bırakacak. Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak.Silah bırakanlar örgütten ayrılacak, Irak'ta kalmaya devam edecek.İlk olarak cuma günü, Süleymaniye'de 30 ila 50 arasında bir grubun silah bırakacağı ve silahların yakılacağı belirtiliyor. Silah bırakma sürecinin başladığı bu şekilde ilan edilmiş olacak.Dem Parti tarafından siyasi partiler, KESK, DİSK, TÜRKİŞ, HAK İŞ, iş dünyası kuruluşları, Barolar Birliği ve çok sayıda STK ve gazeteci de davet edildi.DEM Parti'nin davet ettiği partiler arasında CHP de bulunuyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'O süreçte büyük ihtimalle biz orada olamayacağız. Ama bu süreci desteklemeyeceğiz anlamına gelmez.' dedi.