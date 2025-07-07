Zirvede organik buz dolabı! Gıdalar aylarca bozulmadan kalıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte Antalya'nın Akseki ilçesinde Çimi Yaylası'na göç eden yöre halkı, kış mevsimi gelene dek burada kurdukları barakalarda yaşamlarını sürdürüyor.Kışın yağan kar, yazın en sıcak günlerinde bile bölgedeki obruklardan erimeden kalıyor. Yaylada hayvanlarını otlatan çobanlar, gelen ziyaretçilere et ve süt ürünleri satarken; bu ürünleri satın alanlar, obrukları adeta doğal bir soğuk hava deposu gibi kullanıyor.Elektrik bulunmayan bu alanda yaylacılar, sıcaklığın 0 ile 5 derece arasında değiştiği derin obruklarda gıdalarını muhafaza ediyor. Yöre halkı, peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünleri bu doğal serinlik sayesinde aylarca bozulmadan saklayabiliyor.