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Zirvede organik buz dolabı! Gıdalar aylarca bozulmadan kalıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaz aylarında Çimi Yaylası'na çıkan vatandaşlar, derinliği 40 metreyi bulan obrukları buzdolabı gibi kullanıyor. Buraya konulan gıdaların aylarca bozulmadan kaldığı belirtiliyor.

Ekleme: 7.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 7.07.2025 - 10:57 / Editör: Fehmi Öztürk
Zirvede organik buz dolabı! Gıdalar aylarca bozulmadan kalıyor
Havaların ısınmasıyla birlikte Antalya'nın Akseki ilçesinde Çimi Yaylası'na göç eden yöre halkı, kış mevsimi gelene dek burada kurdukları barakalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Zirvede organik buz dolabı! Gıdalar aylarca bozulmadan kalıyor

Kışın yağan kar, yazın en sıcak günlerinde bile bölgedeki obruklardan erimeden kalıyor. Yaylada hayvanlarını otlatan çobanlar, gelen ziyaretçilere et ve süt ürünleri satarken; bu ürünleri satın alanlar, obrukları adeta doğal bir soğuk hava deposu gibi kullanıyor.

Zirvede organik buz dolabı! Gıdalar aylarca bozulmadan kalıyor

AYLARCA BOZULMADAN KALIYOR
Elektrik bulunmayan bu alanda yaylacılar, sıcaklığın 0 ile 5 derece arasında değiştiği derin obruklarda gıdalarını muhafaza ediyor. Yöre halkı, peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünleri bu doğal serinlik sayesinde aylarca bozulmadan saklayabiliyor.

Zirvede organik buz dolabı! Gıdalar aylarca bozulmadan kalıyor