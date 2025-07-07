İstanbul’da estetik faciası: Genç kadın botoks sonrası...

İstanbul'da bir güzellik merkezinde botoks ve dudak dolgusu yaptıran Kırgızistan uyruklu Nazıra Shatenova (42), işlem sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan skandal sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da bir güzellik merkezinde 19 Haziran 2025 tarihinde saat 12.00 sularında Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayın detayları ortaya çıktı.42 yaşındaki Nazıra Shatenova'nın, 18 Haziran günü Kadıköy'de bulunan bir güzellik merkezine gittiği ve burada yüzüne botoks ile dudak dolgusu yaptırdığı belirlendi.İşlemin ardından kısa bir süre içinde kalbi duran Shatenova, Kadıköy Hasanpaşa'daki bir hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili ifadesi alınan kızı Saida Salamatovna Duishembekova, annesinin daha önce tansiyon hastalığı dışında herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ve son günlerde sağlık durumunun iyi oluğunu belirtti.19 Haziran'da hastanede hayatını kaybeden Shatenova'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yapılan ilk muayenede, Shatenova'nın vücudunda çeşitli ekimozlar ve cilt altı kanamaları tespit edildi.Yüz, boyun ve sırtta yapılan dış muayenede klasik otopsi yapılmasına karar verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ihmal ya da kusur şüphesiyle ilgili incelemeler devam ediyor.Güzellik merkezi hakkında yasal süreç başlatılırken olay kamuoyunda estetik işlemlerin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.