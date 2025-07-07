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İstanbul’da estetik faciası: Genç kadın botoks sonrası...

İstanbul'da bir güzellik merkezinde botoks ve dudak dolgusu yaptıran Kırgızistan uyruklu Nazıra Shatenova (42), işlem sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan skandal sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekleme: 7.07.2025 - 09:32 Güncelleme: 7.07.2025 - 09:39 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul’da estetik faciası: Genç kadın botoks sonrası...
İstanbul'da bir güzellik merkezinde 19 Haziran 2025 tarihinde saat 12.00 sularında Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayın detayları ortaya çıktı.

İstanbul’da estetik faciası: Genç kadın botoks sonrası...

42 yaşındaki Nazıra Shatenova'nın, 18 Haziran günü Kadıköy'de bulunan bir güzellik merkezine gittiği ve burada yüzüne botoks ile dudak dolgusu yaptırdığı belirlendi.

İstanbul’da estetik faciası: Genç kadın botoks sonrası...

KALBİ DURDU, HASTANEYE KALDIRILDI

İşlemin ardından kısa bir süre içinde kalbi duran Shatenova, Kadıköy Hasanpaşa'daki bir hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da estetik faciası: Genç kadın botoks sonrası...

Olayla ilgili ifadesi alınan kızı Saida Salamatovna Duishembekova, annesinin daha önce tansiyon hastalığı dışında herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ve son günlerde sağlık durumunun iyi oluğunu belirtti.

İstanbul’da estetik faciası: Genç kadın botoks sonrası...

ADLİ TIP RAPORU: TRAVMATİK BELİRTİLER TESPİT EDİLDİ

19 Haziran'da hastanede hayatını kaybeden Shatenova'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul’da estetik faciası: Genç kadın botoks sonrası...

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yapılan ilk muayenede, Shatenova'nın vücudunda çeşitli ekimozlar ve cilt altı kanamaları tespit edildi.

Yüz, boyun ve sırtta yapılan dış muayenede klasik otopsi yapılmasına karar verildi.

İstanbul’da estetik faciası: Genç kadın botoks sonrası...

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ihmal ya da kusur şüphesiyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Güzellik merkezi hakkında yasal süreç başlatılırken olay kamuoyunda estetik işlemlerin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.