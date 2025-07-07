Uzmanlar uyarıyor! Klima kullanırken dikkat

Yaz mevsiminde sıkça kullanılan klima, duş başlığı, jakuzi, spa ve havuz gibi nemli alanlarda üreyen legionella bakterisinin, lejyoner hastalığına neden olabileceğini belirten uzmanlar, solunum yoluyla bulaşan bu akciğer enfeksiyonunun, özellikle 50 yaş üzerindekiler, sigara içenler, kronik hastalıkları bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha ağır seyrettiğini ifade ediyor.Enfeksiyonun, rutin antibiyotiklere dirençli olması nedeniyle tanı ve tedavide özel yöntemler gerektiğini belirten uzmanlar, korunmanın en etkili yolunun ise klima ve su sistemlerinin düzenli bakımı ve hijyen kurallarına uyulması olduğu konusunda uyarıyor.Lejyoner hastalığının, legionella pneumophila başta olmak üzere diğer legionella türlerinin de sebep olabildiği bir akciğer enfeksiyonu olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Kandemir, 'Legionella türü bakteriler genellikle nemli ortamları sever. Özellikle klima sistemleri, su sistemleri, jakuzi, spa, duş başlığı gibi alanlarda mikroorganizmalar ürer ve enfekte su buharının solunması ile enfeksiyon insana bulaşır.Bu enfeksiyon açısından risk altındaki kişiler genellikle 50 yaşın üzerindeki, sigara içenler, altta yatan akciğer hastalığı olan, böbrek yetmezliği, diyabet, kanser gibi hastalığı olan, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan ve bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar bu enfeksiyon açısından risk altındadır. Hastalarda genellikle görülebilecek bulgular ise ateş yüksekliği, titreme, öksürük, nefes darlığı, bulantı, kusma, ishal, bilinç değişikliği, konfüzyon ve bunun dışında eklem ağrısı ve kas ağrısı gibi şikayetlerdir' dedi.