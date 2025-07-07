İhale üzerinden vurgun! CHP'li Alican Abacı Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihale çarkını ifşa etti

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yardımcısı Alican Abacı, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu.Abacı, ifadesinde CHP'li Beşiktaş ve Beyoğlu belediyeleri arasında kurulan çıkar ağı ve milyonlarca liralık yolsuzlukları anlattı.Beşiktaş Belediyesi'nde 2019 yerel seçimlerinin ardından Özel Kalem Müdürü ve sonrasında başkan yardımcısı olarak görev yapan Alican Abacı'nın, tutuklu bulunduğu dosya kapsamında verdiği ifadeler gün yüzüne çıktı.Abacı, Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet ağına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in aylık gideri 200 ila 400 bin TL arasında olan CVK Rezidans'ta oturduğunu söyledi.Abacı, Ozan İş'in, Hakan Yiğit ve Abdülaziz Işıkan ile birlikte belediyede doğrudan temin ve ihaleler aracılığıyla, bedellerinin üzerine fahiş farklar koyarak kazanç elde ettiklerini anlattı.Abacı, 'İş İnsanı Mehmet Çakıcı'dan 50 milyon TL, Serkan Öztürk'ten ise 20 milyon TL parayı bu kişilere reklam panosu verme vaadiyle alıp Personel AŞ hesabına yatırtmıştır.' dedi.Abacı'nın BELTAŞ üzerinden dönen reklam panosu ihaleleriyle ilgili söyledikleri, iki CHP'li belediyenin birlikte hareket ederek reklam panolarını istedikleri kişilere verdiklerini ortaya koydu.Abacı'nın BELTAŞ üzerinden dönen reklam panosu ihaleleriyle ilgili söyledikleri, iki CHP'li belediyenin birlikte hareket ederek reklam panolarını istedikleri kişilere verdiklerini ortaya koydu.