Üsteğmen Ege Akar Türkiye’yi ağlattı! 'Aileme söyleyin beklemesinler'

Pençe- Kilit Harekat bölgesinden gelen haber Türkiye’nin yüreğini yaktı. PKK’lı teröristlerin kullandığı bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazından zehirlenen 19 askerimizden 12’sinin şehadete ulaştığı açıklandı. O kahramanlardan biri de İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar’dı. 26 yaşında şehit düşen Piyade Üsteğmen Ege Akar’ın acı haberi İzmir'deki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucunda şehit olan askerlerden İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın acı haberi Buca'da oturan ailesine verildi.Astsubay emeklisi Özcan Akar ile askeriyeden emekli memur Jüliye Akar'ın iki çocuğundan büyüğü olduğu öğrenilen şehit ailesinin oturduğu siteye Türk bayrakları asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu.Ege Akar'ın dedesi Mehmet Akar ve babaannesi Necbiye Akar'ın Aydın'ın Çine ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde bulunduğu, ailesinin ise İzmir'de ikamet ettiği öğrenildi.Şehit Akar'ın bugün (7 Temmuz Pazartesi) İzmir'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Bir tankın içindeyken arkadaşları tarafından videoya alınan Akar, 'istikamet neresi?' diye soran arkadaşına 'kızılelma' yanıtını veriyor. Akar, 'ailenize söylemek istediğiniz bir şey var mı?' sorusuna ise 'beklemesinler' cevabını veriyor. Tankın üzerindeyken gülümseyen Akar'ın şehadet haberinin ardından ortaya çıkan bu sözleri yürekleri dağladı.