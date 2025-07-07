Ömer Çelik'ten başsağlığı mesajı! 'Şehitlerimize rahmet olsun'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 askerimizin şehit olması ile ilgili olarak, "Kıymetli ailelerinin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve büyük milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak üzere Kuzey Irak'ta 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama çalışması yürüten 19 asker, metan gazından etkilendi.Hastaneye kaldırılan askerlerden 5'i, aynı gün şehit düştü.Bugün sabah saatlerinde 3 askerimizin hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 8'e yükseldi.Ancak Milli Savunma Bakanlığı, bir acı haberi daha duyurdu.Metan gazından zehirlenmeleri sonucu hastanede tedavi gören 4 asker daha şehadete ulaştı.AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak’ın kuzeyindeki mağarada metan gazına maruz kalan 12 askerimizin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı:Şehitlerimize rahmet olsun.Mekanları cennet olsun.Kıymetli ailelerinin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve büyük milletimizin başı sağ olsun.