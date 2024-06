Bakan Tekin'den öğretmenlere mesaj: Bu öncelikli meselemiz...

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmen ve okul yöneticilerine hitap etti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24-28 Haziran tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla video mesajla öğretmenlere ve okul yöneticilerine hitap etti.



Bakan Tekin, mesajında bir eğitim öğretim yılını daha tamamlamanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 36 haftayı yoğun bir çalışma temposuyla tamamladık. Hepinize emekleriniz için, içinizdeki öğretme ve öğrenme coşkusu için, evlatlarımızın dolayısıyla ülkemizin geleceğine doğru attığınız her adım için şahsım, öğrencilerim ve velilerim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.



SEMİNER DÖNEMİNİ EN VERİMLİ BİÇİMDE GEÇİRELİM



2022 ve 2023 yıllarında mesleki çalışmaların mücbir sebepler dolayısıyla uzaktan hizmet içi eğitim faaliyeti şeklinde yapıldığını, 2024 yılı Nisan dönemi mesleki çalışmalarının ise Ramazan Bayramı'na denk geldiği için yapılamadığını hatırlatan Bakan Tekin, haziran dönemi mesleki çalışmalarının ilgili yönetmeliklerin amir hükümleri ve Sayıştay'ın tavsiyesi doğrultusunda yüz yüze yapılacağını söyledi.



Kurban Bayramı sebebiyle mesleki çalışmaların öğretmenlerin görev yaptığı illerin dışında bulunma ihtimali göz önünde bulundurarak il ya da ilçede, kurum türüne uygun okullarda yapabilme imkânı sağlandığına işaret eden Bakan Tekin, yüz yüze seminer dönemimin en verimli şekilde geçmesi temennisinde bulundu.



BU MESLEKİ ÇALIŞMALARIN TEMEL KONUSU TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ



Mesleki çalışmaların temel konusunun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Kıymetli Öğretmenlerim, uygulanmak üzere hazırlıkları tamamlanan öğretim programlarının sadece son bir yıldaki etütlerle şekil almadığını hatırlatmak isterim. On yıl önce başladığımız ve yürüttüğümüz bir çalışmanın neticesi olarak ortaya çıktı. Bu noktaya ulaşırken hazırlık sürecinde ihtiyaç analizi çalışmaları, kapsamlı toplantılar, uzun soluklu istişareler ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden raporlamalar, değerlendirmeler yaptık. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve bu veriler sistematik hâle getirildi. Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken yaptığımız çok açık çağrıya icabet eden akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla çalıştaylar düzenledik. Sonrasında da her bir ders için oluşturulan komisyonlar, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz yaz aylarından itibaren 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenledik, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli katıldı. Görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun bir çalışma yürüttü. İki haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edildi ve son şekline ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.



Yeni müfredatın önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlayacağını ifade eden Bakan Tekin, "Yeni tanımlanmış becerilerle 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlayacağız. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları ile ilgili öğretmenlerin, aklına takılan hususları formatörlerle istişare etmelerini istedi.



Bakan Tekin sözlerine şöyle devam etti: Tüm öğretmenlerimizin geliştirilen öğretim programlarının "ortak metin" bölümünü mercek altına almasını, programların felsefesini ve ortak hedeflerini içselleştirmesini istiyoruz. Bu süreçte kendi alanınıza özgü öğretim programları üzerinde de çalışmalar yaparak değişiklikleri özümsemenizi ve yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarınıza başlamanızı bekliyoruz İnşallah. Alanında program değişikliği olmayan öğretmenlerim ise, "ortak metin" bölümüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıktan sonra mesleki çalışmalarını illere gönderilen program doğrultusunda okul müdürlüklerince yapılacak planlamaya göre devam edecekler."



Mesleki çalışma ile öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan programları tanımasını ve kanaatlerini Millî Eğitim Bakanlığı'na rapor şeklinde gönderilmesini hedeflediklerini aktaran Bakan Tekin, bunların yanı sıra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin branş bazlı eğitimlerini vermek üzere her ilde yeteri sayıda formatör öğretmen yetiştirildiğini söyledi.



YENİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM



Bakan Tekin, eylül dönemi mesleki çalışmalarında 1, 5 ve 9. sınıf öğretmenlerinin tamamının 50-100 kişilik gruplar hâlinde yeni öğretim programları hakkında yüz yüze eğitim alacaklarını ifade ederek, bu eğitimler sayesinde bütün sorulara cevap verilecek biçimde programın kavranacağını vurguladı.



Bakan Tekin, "Sizler bu mesleki çalışma döneminde meselenin mantığını çözmek üzere programın özüne odaklanırsanız, eylülde uygulama aşamasına hazır hâle gelmeniz için biz planlamalarımızı tamamlamış olacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılına 1, 5 ve 9. sınıflarda sorumlulukları bulunan öğretmenlerimiz yeni müfredatlarının uygulanışını kavramış biçimde, eksiksiz girecekler. Bu konuda da müsterih olmanızı istiyorum." diye konuştu.