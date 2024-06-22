Şanlıurfa'da saman yüklü tır alev aldı

Saman yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı kaplarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

Şanlıurfa'da araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.Şanlıurfa-Akçakale karayolu Uğurlu Mahallesi'nde ilçe merkezine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırın dorse bölümünde yangın çıktı.Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek yardım istedi.Bu sırada yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bir anda bütün dorseyi sardı.Alevleri gören çevredeki vatandaşlar iş makinesi ve küreklerle yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alınırken, dorsedeki samanlar küle döndü.Yangında tır kullanılamaz hale geldi.