Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Avrupa'da merkez bankalarının faiz indirmeye başlaması doları güçlendirirken euro, sterlin ve yenin değer kaybetmesini sağladı.Faiz indirimlerinin riskli varlıklar üzerindeki etkisi yükseliş yönünde oluyor.Gram altın 2,496 TLÇeyrek altın 4,048 TLYarım altın 8,121 TLCumhuriyet altını 16,450 TLONS altın 2,363 dolarBAYRAM SONRASI KURDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR3 günlük bayram tatilinin ardından döviz kurları yükselişle başladı. Dün sabah saatlerinde 32,50 TL seviyelerinden 32,80 TL seviyelerine yükselen kur bugüne de 32,86 TL'den başladı. Euro ise 35,25 TL'den başladı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temaslarda bulunmak üzere Londra'ya uçtu. Anadolu Ajansın'da yer alan habere göre Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.Bakan Şimşek, bir kez daha dezenflasyon vurgusu yaptı. Bakan Şimşek Türkiye'nin enflasyonda keskin bir düşüş sürecinin eşiğinde olduğunu ifade ederek, enflasyonun gelecek yıl onlu seviyelere gerileyeceğini, bir sonraki yıl ise tek haneli seviyelere gerileyeceğini tahmin etti.Piyasada gözler önümüzdeki hafta TCMB'nin açıklayacağı faiz kararında olacak. TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.