Yılmaz Özdil, Özgür Özel kavgası büyüyor: CHP'den 'Haddini bil' çıkışı!

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi üzerinden kendisini eleştirmesine, katıldığı canlı tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e milletvekilleri Veli Ağbaba ve Deniz Yücel'den destek geldi.CHP lideri Özgür Özel'in 'Bu, ‘hatamız nerede' demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa' diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş' sözlerine, 'Sana bu iftiranı yedireceğim' diye yanıt veren Özdil'e tepki gösteren Ağbaba 'Muhalifmiş gibi yapmayın' derken Yücel de 'Haddini bil' dedi.Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel 'Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız' dediği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'Bir kişinin CHP Genel başkanına 'Sözlerini yedireceğim' gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Sayın Özgür Özel küfür mü etmiş, hakaret mi etmiş? Sadece bir tespit yapmış… Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun @Yilmaz_Ozdill?Yıllarca bir yandan insanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik ve seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız!CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:'Nerdeyse yarım asırdan sonra büyük bir başarıya imza atmış CHP Genel Başkanı'na, edepsizliği de aşarak küfür boyutunda sözler eleştiri olarak kabul edilemez.En kolayından ve üslupsuzca muhalefeti eleştirmenin dayanılmaz “hafifliği” sizi yüceltmez. Bu sözler neye ve kimlere hizmet ediyor herkes farkında! Muhalifmiş gibi yapmayın! Kişisel husumetinizi yenip, gerçek objektif yazarlık yapmanızı dileriz.'