Naci Görür’den kritik deprem uyarısı! O bölgeye dikkat...

Geçtiğimiz günlerde Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.50'de kaydedilen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.Deprem sonrası valilikten yapılan açıklama sonrasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı aktarılsa da deprem uzmanı Naci Görür'ün uyarısı tedirginlik yarattı.Sosyal medya hesabından deprem sonrası uyarı yapan Görür, bu kez Bitlis'in o bölgesini işaret ederek dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.O ÇEVREYE DİKKAT EDİLMEDİ!Yaşanan depremlerin ardından çeşitli açıklamalar yapan Görür Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan deprem sonrasında yaptığı uyarı ile dikkat çekti.Görür Bitlis'in Zargos hattına dikkat edilmesini vurgulayarak X hesabı üzerinden yeni bir uyarıda bulundu. Görür uyarısında, 'Bitlis-Yumrukaya/ Tatvan'da 4,7 deprem oldu. Daha önce buralarda deprem beklediğimizi söylemiştik. Zira 6 Şubat depremlerinde Arap levhası kuzeye savrulmuş ve Bitlis- Zagros hattını ve Van Gölü güneyini baskı altına almıştı. Bu aralar Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat!' ifadelerini kullandı.