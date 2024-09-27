27 Eylül hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri, ülke genelinde yazdan kalma günlerin devam ettiğini gösteriyor. 27 Eylül Cuma günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, Artvin'in kuzeyinde yerel sağanak yağışlar görülecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Marmara Bölgesi için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların 8 derece kadar düşeceğini belirterek, "Kışlıkları çıkarın, montunuzu giyin" dedi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 27 Eylül hava durumu değerlendirmeleri.
Günün hava durumu tahminleri belli oldu. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu olması, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?
İstanbul için özel bir durum söz konusu. Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta için önemli yağış uyarıları yaptı. Pazartesi günü Marmara'ya önemli yağışların geleceğini ve sıcaklıkların 7-8 derece birden düşeceğini açıkladı. Ayrıca, İstanbul, Trakya, Yalova, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale bölgelerinde su baskınları ve taşkınların olabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen; Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir.
Marmara ve İstanbul'da bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denize girin, Pazartesi günü kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar-Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir.
Pazartesi günü Batı Karadeniz ve Ege bölgelerinde de sıcaklık düşüşleri 7-8 dereceye ulaşacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar var. Bu haftaki sıcak havanın ardından böyle bir durumun olacağını daha önce tahmin etmiştik umarım etkili olmaz.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KIRKLARELİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyi yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık