27 Eylül hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Günün hava durumu tahminleri belli oldu. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu olması, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.İstanbul için özel bir durum söz konusu. Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta için önemli yağış uyarıları yaptı. Pazartesi günü Marmara'ya önemli yağışların geleceğini ve sıcaklıkların 7-8 derece birden düşeceğini açıkladı. Ayrıca, İstanbul, Trakya, Yalova, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale bölgelerinde su baskınları ve taşkınların olabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen; Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir.Marmara ve İstanbul'da bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denize girin, Pazartesi günü kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar-Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir.Pazartesi günü Batı Karadeniz ve Ege bölgelerinde de sıcaklık düşüşleri 7-8 dereceye ulaşacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar var. Bu haftaki sıcak havanın ardından böyle bir durumun olacağını daha önce tahmin etmiştik umarım etkili olmaz.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 18°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.KIRKLARELİ 14°C, 31°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 18°C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR 18°C, 31°CParçalı ve az bulutluMANİSA 18°C, 35°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 15°C, 34°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 20°C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 23°C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 13°C, 31°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 12°C, 30°CParçalı ve az bulutluKONYA 14°C, 26°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 13°C, 30°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 15°C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP 19°C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 16°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyi yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluARTVİN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 25°CParçalı ve az bulutluTRABZON 19°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 7°C, 22°CParçalı ve az bulutluKARS 7°C, 18°CParçalı ve az bulutluMALATYA 13°C, 29°CAz bulutlu ve açıkVAN 9°C, 21°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 15°C, 32°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 17°C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 17°C, 32°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 21°C, 34°CAz bulutlu ve açık