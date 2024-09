2. el araç satışında yeni dönem: Güvenli ödeme sistemi bugün başladı! Yeni sistem nasıl olacak?

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, bugün itibarıyla ikinci el motorlu taşıt alım satımlarında zorunlu oldu. Otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için geliştirilen sistemle, alışverişlerde nakit taşıma riski, sahte para kullanılması, satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kalkacak.HERKES İÇİN ZORUNLUGüvenli Ödeme Sistemi bugünden itibaren ikinci el araç alım satımlarında alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale geldi.Böylece ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.SATICI BAŞLATACAKSistemde, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarasıyla parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.Uygulama, tüketici mağduriyetlerini önleyerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak. Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak.Söz konusu ücretin 52.5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak.DEVLETİN KAYBI 25 MİLYAR TLTürkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısı olduğu bilgisini veren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç 'Türkiye'de her 5 kişinin en az 1'i araç alıp satıyor. Bunu ikinci, üçüncü meslek olarak yapıyor. Bu düzenlemelerle bunun önüne geçilecek. Yılda yaklaşık 9 milyon araç el değiştiriyor. Bu 9 milyon aracın 5 milyonu kayıtsız insanlar tarafından alınıp satılıyor. Devletin bu işten kaybı her yıl minimum 25 milyar lira' değerlendirmesinde bulundu.SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?1- Güvenli Ödeme Sistemi nedir?İkinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen ödeme sistemidir.2- Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu hale gelecek?Sistemin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunlu iken 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu hale gelecek.3- Sistemde ödeme süreci nasıl işleyecek?Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak.Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.4- Sistem hangi amaçla uygulanıyor?Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.5- Uygulama tüketicileri nasıl etkileyecek?Söz konusu sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması bekleniyor.Uygulama, tüketici mağduriyetlerini önleyerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak.6- Uygulamanın denetimi kim tarafından yapılacak?Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.7- Sisteme dahil olan bankalar hangileri?Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.8- Sistemin kullanımı için herhangi bir ücret olacak mı?Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52.5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak.9- Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek mi?Bu durumda başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.10- Satış kaydı sonrası bilgilerde güncelleme yapılabilecek mi?Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.