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Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 bin 493 siteye erişim engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis, Kumar ve Dolandırıcılık ile Bilişim Suçlarına Yönelik toplam 2880 Operasyon yapıldı. Toplam 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lira para ve mal varlığına el konuldu. Toplam 65 bin 493 siteye erişim engellendi" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 bin 493 siteye erişim engellendi
Ekleme: 27.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 bin 493 siteye erişim engellendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çevrimiçi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik toplam 2880 operasyon yapıldı. Toplam 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lira para ve mal varlığına el konuldu. Toplam 65 bin 493 siteye erişim engellendi.



Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 bin 493 siteye erişim engellendi

Siber Vatan’da yasa dışı bahis ve çevrimiçi dolandırıcılık suçlarına karşı durmadan duraksamadan mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.
4 Haziran 2023- 25 Eylül 2024 tarihleri arasında, bu kabine dönemimizde “Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis Suçlarına Yönelik”:
453 operasyon düzenlendi. Bu operasyonların 81’i planlı/projeli operasyonlardı.
Bu operasyonlar sonucu, 2 bin 950 şahıs gözaltına alındı, bin 70’i tutuklandı, 819’u hakkında adli kontrol kararı verildi.
5 milyar 49 milyon 483 bin TL para ve malvarlığına el konuldu. 27 bin 771 site erişime engellendi.
Aynı dönemde Çevrimiçi Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları kapsamında 2 bin 427 operasyon gerçekleştirdik. Bunların 363’ü planlı/projeli operasyonlardı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 bin 493 siteye erişim engellendi