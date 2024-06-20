Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi... Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Daha önce'de Edirne'de

Adana adliyesinde görev yapan hakim Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı işadamını ayrıldıktan sonra tehdit etmesiyle birlikte hakkında başlatılan soruşturmada, inanılmaz olaylar zinciri çıkmıştı.Evli ve 20 yaşında oğlu olmasına rağmen birlikte yaşadığı iş adamıyla ayrılan kadın hakimin iş adamını başkaları aracılığıyla ölümle tehdit ettirdiği ortaya çıktı.Akaryakıt kaçakçılığı suçundan yargılanan bir iş adamından 500 milyon aldığı, adli emanette bulunun metanfetamin adlı uyuşturucu maddeyi alıp uyuşturucu partisi yaptığı anlaşıldı.Hakim Gül A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği ortaya çıktı.Pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlenmişti.Adana Adliyesi'nde görev yapan kadın hakimin yaşadıkları ve hakkındaki iddialar akıllara durgunluk verecek cinsten olurken Hakim Gül A.'nın bu soruşturmalardan açığa alındığı öğrenilmişti.Edirne'de görev yaparken birçok suça karıştığı belirtilen Gül A. İle ilgili Adalet Bakanlığı açıklama yaptı.Kadın hakimin Adana'da mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alındığı, Edirne'de karıştığı başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiği belirtildi.Adana Adliyesinde görev yapan hakim Gül A.'nın 2019 yılından bu yana yasak aşk yaşadığı Ş.L.'nin birlikteliklerine ait videoları silmesi için tehdit edilmesiyle birlikte başlayan soruşturmada şok gerçekler ortaya çıktı.Soruşturma dosyasında Hakim Gül A., Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici Ş.L. ile 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başladı.Kadın hakim bir gün Ş.L.'ye 'benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin bana yardımcı olmanı istiyorum, ben daha önce Edirne'de görev yaptım.Orada görev yaparken hakkımda rüşvet iddialarında bulunduğu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Senin beni bu suçlamalardan kurtarman, dosyalarımı kapattırman ve o kişilerden beni korumanı istiyorum' dedi.