Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Uşak, Denizli ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 38°C Parçalı bulutluİSTANBUL °C, 31°C Parçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 34°C Parçalı bulutluKOCAELİ °C, 32°C Parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 41°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 37°C Az bulutluMUĞLA °C, 39°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°C Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°C Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutluHATAY °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ISPARTA °C, 38°C Parçalı bulutlu,Az bulutlu, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°C Az bulutluESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutluKONYA °C, 35°C Az bulutluSİVAS °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 32°C Parçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 33°C Az bulutluSİNOP °C, 29°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 25°C Az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 33°C Parçalı bulutluARTVİN °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°C Parçalı bulutluTRABZON °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Igdır, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°C Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 28°C Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 39°C Parçalı ve az bulutluVAN °C, 28°C Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP °C, 41°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİİRT °C, 41°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluŞANLIURFA °C, 44°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu